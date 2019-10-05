Главарь УНСО боится, что русские будут гнать бандеровцев до Киева

05.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия будет идти в атаку, пока от Украины не останется лишь Киев и несколько областей.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил заместитель председателя УНА-УНСО, боевик Игорь Мазур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий рассказывал об ужасах, которые ожидают Украину после подписания формулы Штайнмайера.

«Хороший вариант один – если Зеленский не будет поддаваться на эту так называемую «ласку» Путина, не будет подыгрывать ему и не будет идти на компромисс, который он хочет предложить.

Потому что компромисс этот заключается в том, что, фактически, мы должны присоединить к себе эти оккупированные территории без контроля на границе с влиянием России, присоединить к себе не то что новое Приднестровье, а значительно худшую ситуацию.

Потому что это разделение страны навсегда отделит нас от нашего европейского движения, от европейских ценностей, от движения в НАТО и ЕС», – предостерёг Княжицкий.

Вопрос же о разведении сил и средств на линии фронта решили дать прокомментировать опытному Игорю Мазуру, участнику конфликта не только в Донбассе, но и на Кавказе.

«Вопрос к Игорю именно как к носителю институциональной памяти фактически о всех конфликтах на постсоветском пространстве, которые разжигала Россия, потому что он принимал в них участие, мягко говоря, не на стороне России.

Было ли хоть где-то в тех войнах, в которых ты принимал участие, хоть один случай, когда Россия отошла, отвела свои войска?» – спросил ведущий боевика.

«Я сюда приехал после кладбища, где лежат двое наших хлопцев, которые в 1993 году погибли в боях против российских оккупантов в Кодорском ущелье…26 лет назад они погибли в боях за целостность Грузии. Мы, ребята с УНСО, тогда прекрасно понимали, что чем больше будет проблема в России на Кавказе, тем позже они придут на украинскую землю. Потому что они возобновляют империю. Не может быть Великая Россия без независимой Украины…Хлопцы, которые погибли, так же поверили в перемирие, оно тогда было в конце сентября», – заявил националист.

Он рассказал, как Грузия отводила танки и артиллерию, а через неделю Россия, якобы, перемирие нарушила.

«Я не говорю, что они нарушат перемирие через неделю, после того, как подпишут у нас, но они его могут нарушить через месяц. Но Россия будет идти в атаку против Украины, даже пока от Украины не останется Киев и несколько областей», – добавил Игорь Мазур, не уточнив, почему вдруг самостийникам должна достаться Мать городов русских.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее один из основателей основатель полка «Азов» рассказал, как информация о готовящемся разведении сил и средств привела к упадническим настроениям на фронте.