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В текущем году Россия сосредоточится на Донбассе, а Украина должна сделать всё, чтобы к лету «Крым вернулся домой».

Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью американскому изданию The Washington Post (WP).

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Буданов также признал наличие на территории России агентов, которые готовят диверсии и теракты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начальник военной разведки Украины уверен, что в этом году Россия «сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях». Возобновление российского наступления со стороны Белоруссии Буданов считает маловероятным. По его словам, такой шаг может свидетельствовать лишь о намерении отвлечь и разделить силы обороны Украины.

Начальник ГУР также добавил, что «мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой». На вопрос, считает ли он, что заход украинских войск на Крымский полуостров побудит президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов с бравадой отметил: «Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом всё закончится».

«Это тактика запугивания. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают», – заявил он.

Буданов также сказал, что у Киева есть агенты, «работающие внутри России». Хотя он и не подтвердил, что за ударами по стратегическим аэродромам в РФ стоит ГУР, однако сказал, что «пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы». По его словам, Киев «старается вербовать россиян, которые понимают, что Россия должна быть другой».

Кирилл Буданов также сделал несколько заявлений в стиле Арестовича – о том, что у РФ будто бы осталось 9% запасов ракет «Калибр», а президент РФ Владимир Путин будто бы неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников.

«Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас», – юродствовал Буданов.

С этими словами газета связала и недавнее аналогичное заявление Зеленского.

Стоит отметить, что WP откровенно пиарит Буданова, отмечая его стремительный взлет до уровня одного из самых молодых генералов в истории Украины, который ускорился в августе 2016 года, когда подполковник Федеральной службы безопасности России был убит в Крыму.

«Считается, что Буданов был одним из украинских спецагентов, работавших в тылу врага, и позже он был награжден украинским “Орденом мужества” за неразглашаемые операции. В 2020 году, когда ему было всего 34 года, его назначили главой ГУР».

Буданов не подтверждает и не отрицает операцию или свое участие в ней, пишет газета, и приводит его слова: «Что-то произошло… И после этого начались все покушения на мою жизнь».

«По словам человека, близкого к Буданову, на него было совершено не менее 10 покушений. В 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно», – пишет WP.

Она сообщает, что Буданов живет в своем офисе, ведет осторожный образ жизни и редко появляется на людях.

«В кабинете главы ГУР круглосуточно играет классическая музыка, в углу спрятано оружие, а на столе лежат патроны», – патетически отмечает американская газета.

Судя по стилю, это интервью является своеобразным ответом на прошлогоднюю серию интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого считают ставленником Лондона. Учитывая растущее желание жителей Украины иметь над собой «сильную руку», желательно в генеральском мундире, и продолжающиеся кадровые чистки в высших эшелонах киевской власти, Вашингтон может иметь на Буданова далеко идущие планы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Кирилл Буданов в интервью польскому сайту Wirtualna Polska заявил, что после войны Украина намерена «установить контроль над Российской Федерацией или тем, что от нее останется».