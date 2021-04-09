Главарей Косово взбесило решение Европейской организации защитить сербский монастырь

09.04.2021, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Вьоса Османи и «премьер-министр» Альбин Курти заявили, что сербский монастырь Високи Дечани не соответствует критериям для включения в список семи наиболее находящихся под угрозой исчезновения памятников Европы.

Ранее европейская организация по защите культурного наследия Europa Nostra включила обитель в этот список, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Османи и Курти отправили письмо в Europa Nostra, выразив несогласие с тем, что эта ассоциация, объединяющая организации, занимающиеся популяризацией и защитой культурного наследия и природной среды Европы, включила сербский монастырь 14 века в список семи наиболее находящихся под угрозой исчезновения памятников Европы. Османи и Курти в совместном обращении написали, что сербская обитель «не имеет и не должна иметь никакого отношения к диалогу между Косово и Сербией», хотя об этом изначально речи не велось.

В свою очередь, Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии отметила, что реакция официальных лиц Приштины на решение Europa Nostra является «еще одним подтверждением угрозы сербской культуре и религиозному наследию в Косово и Метохии».

«Монастырь подвергался атаке четыре раза, в 2000 году по нему было произведено два минометных обстрела, во время мартовского погрома 2004 года по монастырю было выпущено восемь минометных снарядов, а в 2007 году был произведен еще один минометный обстрел, по результатам которого был вынесен судебный приговор», – говорится в специальном сообщении ведомства.

Канцелярия по Косово и Метохии напомнила, что в 2014 году на стенах монастыря было написано граффити «UCK (Армия освобождения Косово – ред.) ISIS (ИГИЛ – запрещенная в России организация – ред.)», а в январе 2016 года перед монастырем были арестованы четверо вооруженных косовских албанцев, двое из которых были «в черном списке сторонников ИГИЛ».

«Монастырь был признан собственником 24 гектаров земли решением Конституционного суда Косово от мая 2016 года, и решение, которое является окончательным и обязательным, не исполнялось в течение пяти лет без каких-либо правовых последствий, несмотря на то, что (в адрес местных властей, решивших проложить трассу возле обители – ред.) постоянно шла критика со стороны Европейского Союза, Госдепартамента США, ОБСЕ и других международных организаций», – отметили в сербской Канцелярии.