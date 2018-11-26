Главком ВМСУ грозит России «мощными береговыми войсками»

26.11.2018, Одесса, Владимир Гладков

Украинские военно-морские силы имеют достаточно сил и средств, чтобы отразить атаки возможные атаки России с моря.

Об этом в ходе брифинга заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается сил, безусловно, они есть. Как я говорил, у нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что, как вы знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отражать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции», – заявил он.

По словам Игоря Воронченко, ВМСУ имеют необходимые средства для защиты украинского побережья.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что командир украинского катера «Никополь» во время столкновения возле Крымского моста добровольно сдался в плен российским пограничникам.