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Главком ВМСУ грозит России «мощными береговыми войсками»
Украинские военно-морские силы имеют достаточно сил и средств, чтобы отразить атаки возможные атаки России с моря.
Об этом в ходе брифинга заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается сил, безусловно, они есть. Как я говорил, у нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что, как вы знаете, основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отражать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции», – заявил он.
По словам Игоря Воронченко, ВМСУ имеют необходимые средства для защиты украинского побережья.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что командир украинского катера «Никополь» во время столкновения возле Крымского моста добровольно сдался в плен российским пограничникам.
Метки: ВМС Украины, Игорь Воронченко
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