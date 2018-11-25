Двойной позор: Командир украинского катера добровольно сдался в плен русским

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Командир украинского катера «Никополь» во время столкновения возле Крымского моста добровольно сдался в плен русским в то время, как «Бердянск» российские силовики взяли абордажем.

Такие подробности в своем блоге публикует работающий на канале «1+1» украинский военный телепропагандист Андрей Цаплиенко.

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Это известие вдвойне обидно для украинских патриотов, ведь ранее руководство ВМС Украины пошло на символический жест – командирами всех шести новых артиллерийских катеров были назначены недавние курсанты, получившие известность в 2014 году – тогда они в Севастополе демонстративно отказались принимать российскую присягу и публично исполнили гимн «Ще не вмерла».

«Всеми шестью артиллерийскими морскими катерами командуют именно те лейтенанты, которые ещё четыре года назад сами были курсантами, спели гимн. Я лично знаю многих офицеров, и знаю, что они по-военному злые, хотят реванша за то унижение, которое они испытали в феврале-марте 2014 года, и у них есть тот драйв, без которого невозможна победа…

Российские пограничники-ФСБщники боятся тех самых молодых лейтенантов на тех… артиллерийских катерах, потому что они понимают, что получат по зубам», – заявлял накануне член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.