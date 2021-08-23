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23.08.2021 12:40 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Главком ВСУ: «Украина должна готовиться к наступлению на Крым и Донбасс»

Новости УкраиныУкраинская армия должна готовиться к ведению наступательных действий на неподконтрольные правительству территории. Об этом,...

Украинская армия должна готовиться к ведению наступательных действий на неподконтрольные правительству территории.

Об этом, выступая на так называемом ветеранском форуме в Киеве, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Залужный также заявил об угрозе полномасштабного введения войск со стороны России и призвал также готовиться к этому.

«Вооруженные силы должны развиваться, должны переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь и самое главное, подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий. Общество в этой ситуации, когда идет война, самое главное, чтобы общество не забыло, что идет война», – сказал главком ВСУ.

«Вместе с тем, что происходят боевые действия на востоке Украины, мы еще имеем реальную угрозу полномасштабного вторжения страны-агрессора. И мы должны готовиться, это также угроза, в том числе и национальной стойкости», – заявил Залужный.

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