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21.08.2021 13:18 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленский распорядился «разблокировать черноморский регион»

Новости УкраиныПри поддержке ЕС, США и Великобритании Украина намерена создать мощный военно-морской флот. Об этом,...

При поддержке ЕС, США и Великобритании Украина намерена создать мощный военно-морской флот.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Да, вопрос Крыма — это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Мы над этим работаем. Есть задача к 2035-му году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому, мы мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такое задание давалось мной лично и было поддержано нашей армией», – сказал президент.

« Я понимаю, что мы не можем ждать 20 лет, пока у нас появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому мы начнем строить флот в том числе и в других государствах», – добавил украинский лидер.

По его словам, параллельно соответствующая инфраструктура строится и на Украине.

«Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки — все это обязательно будет. То же касается и военных баз, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом масштабном проекте мы рассчитываем на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США. Мы уже получили полную поддержку от Великобритании. Вопрос усиления ВМС Украины является частью нашей скорой встречи с президентом США, и также частью повестки дня Крымской платформы и наших бесед с другими государствами», – уверяет Зеленский.

Как сообщал ПолитНавигатор, слова Зеленского о строительстве корвета в Турции ничем не подтверждаются.

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