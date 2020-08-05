05.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Д.Б., Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Главная конкурентка Лукашенко: Крым воссоединился с Россией благодаря войне и кровопролитию


Главная конкурентка Александра Лукашенко на предстоящих в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская считает, что Крым воссоединился с Россией в результате войны.

Об этом она заявила в интервью оппозиционному изданию «Белорусские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я могу к этому относиться? Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения — я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации. Сказать вам, как «правильно» нужно отвечать — что де-юре это территория Украины, а де-факто — российская? Ну, я вам скажу», – сказала Тихановская.

При этом, по ее словам, она не испытывает никакого негатива к России, которая для Белоруссии «страна-соседка». Оценивать политическое руководство России конкурентка Лукашенко отказалась.

«Вот вы мне зачем такие вопросы задаете про политическое руководство? Вы думаете, я вникала когда-нибудь в политическое руководство России? Я не могу высказать свое мнение о политическом руководстве России», – сказала Тихановская.

Напомним, что в нынешних президентских выборах в Белоруссии ни один из кандидатов не является пророссийским. Лукашенко отверг идею интеграции с РФ, объявив себя главным борцом за сохранение самостийности. Но и среди других кандидатов «своих» для сторонников «Русского мира» в Белоруссии нет.


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