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09.09.2021 21:50 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Главная сербофобка ЕС обвинила Сербию в беспорядках в Цетине

Депутат Европарламента от немецких «Зеленых», переговорщик ЕС по Косово и, по ее же словам,...

Депутат Европарламента от немецких «Зеленых», переговорщик ЕС по Косово и, по ее же словам, албанская лоббистка Виола фон Крамон заявила о том, что президент Черногории Мило Джуканович и президент Сербии Александр Вучич на равных дестабилизируют Черногорию.

По словам евродепутата, Вучич «использует» для этого Сербскую Православную Церковь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем специальном обращении по поводу подавления бунта националистов и раскольников в Черногории, фон Крамон заявила о том, что «ретроградные силы по-прежнему используют любую возможность для дестабилизации Черногории».

«Напряженность и столкновения в Цетине и вокруг него, вызванные политической инструментализацией религии, являются в высшей степени безответственными и неприемлемыми, – высказалась «зеленая» евродепутатша. – Придерживаясь своей цели свергнуть прогрессивные, проевропейские и про-НАТОвские силы в правительстве Черногории, президент Джуканович и его сателлиты из ДПС борются за предотвращение будущих уголовных расследований, создавая межэтническую напряженность, чему сильно способствует его бывший партнер, президент Сербии Вучич, который в дальнейшем использует СПЦ в своих политических целях в Черногории.

Хотя Черногория обязана защищать как право на свободу мирных собраний, так и свободу религии своих граждан, она не должна терпеть подстрекательскую кампанию, организованную ее президентом Джукановичем и белградскими средствами массовой информации, находящимися под контролем президента Вучича».

Далее фон Крамон призывает Запад поддержать «прогрессивные, проевропейские силы в Черногории» в лице, что характерно даже не премьера Здравко Кривокапича, а прозападного либерального Движения URA и его лидера, вице-премьера, албанца Дритана Абазовича.

«Фон Крамон не понимает, что никто не может «использовать» или «инструментализировать» СПЦ для «своих политических целей», потому что церковь старше, чем все другие сербские и подавляющее большинство европейских институтов.

Подобные утверждения депутата Европарламента только показывают, что она не может или не хочет понимать Сербию и Балканы…

Сербия имеет законное право использовать политические средства для защиты интересов сербского народа в Черногории и в любой другой стране, в которой сербы проживают в большом количестве, и это не только не противоречит европейским ценностям и стандартам, но и соответствует им, и поэтому мы продолжим это делать», – прокомментировал выпад евродепутатши министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

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