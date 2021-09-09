Главная сербофобка ЕС обвинила Сербию в беспорядках в Цетине

09.09.2021 21:50 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Депутат Европарламента от немецких «Зеленых», переговорщик ЕС по Косово и, по ее же словам, албанская лоббистка Виола фон Крамон заявила о том, что президент Черногории Мило Джуканович и президент Сербии Александр Вучич на равных дестабилизируют Черногорию.

По словам евродепутата, Вучич «использует» для этого Сербскую Православную Церковь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем специальном обращении по поводу подавления бунта националистов и раскольников в Черногории, фон Крамон заявила о том, что «ретроградные силы по-прежнему используют любую возможность для дестабилизации Черногории».

«Напряженность и столкновения в Цетине и вокруг него, вызванные политической инструментализацией религии, являются в высшей степени безответственными и неприемлемыми, – высказалась «зеленая» евродепутатша. – Придерживаясь своей цели свергнуть прогрессивные, проевропейские и про-НАТОвские силы в правительстве Черногории, президент Джуканович и его сателлиты из ДПС борются за предотвращение будущих уголовных расследований, создавая межэтническую напряженность, чему сильно способствует его бывший партнер, президент Сербии Вучич, который в дальнейшем использует СПЦ в своих политических целях в Черногории. Хотя Черногория обязана защищать как право на свободу мирных собраний, так и свободу религии своих граждан, она не должна терпеть подстрекательскую кампанию, организованную ее президентом Джукановичем и белградскими средствами массовой информации, находящимися под контролем президента Вучича».

Далее фон Крамон призывает Запад поддержать «прогрессивные, проевропейские силы в Черногории» в лице, что характерно даже не премьера Здравко Кривокапича, а прозападного либерального Движения URA и его лидера, вице-премьера, албанца Дритана Абазовича.

«Фон Крамон не понимает, что никто не может «использовать» или «инструментализировать» СПЦ для «своих политических целей», потому что церковь старше, чем все другие сербские и подавляющее большинство европейских институтов. Подобные утверждения депутата Европарламента только показывают, что она не может или не хочет понимать Сербию и Балканы… Сербия имеет законное право использовать политические средства для защиты интересов сербского народа в Черногории и в любой другой стране, в которой сербы проживают в большом количестве, и это не только не противоречит европейским ценностям и стандартам, но и соответствует им, и поэтому мы продолжим это делать», – прокомментировал выпад евродепутатши министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.