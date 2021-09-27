Главное богатство России, но вам о нём не расскажут

27.09.2021 21:50 (Мск), Москва, Платон Беседин

Вы садитесь у компьютера, заварив себе чай или взяв что покрепче, а в рекомендациях социальных сетей – странные люди, совершающие странные вещи. Тьфу – плюётесь вы, но смотрите, ибо привыкли. Или даже не плюётесь, а просто смотрите.

А что там по телевизору? О, на манеже всё те же! Актёры, не признающие отцовство. Матери, бросившие своих детей. Или вот, вчера слышал на НТВ по телевизору, работавшему фоном в гостях: одна известная певица просит яйцеклетку у другой известной певицы.

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Вспоминается, знаете ли, строчка из творчества Бориса Борисовича: «По радио снова транслируют то, что унижает человеческий ум. Этот низкий потолок, страшнее чумы и проказы…» Только вместо радио – любое медиа.

И тут может сложиться обманчивое впечатление, будто нет в России ничего другого. Только персонажи, напоминающие фриков из ныне подзабытого «Маски-шоу». Однако всё совсем иначе. Хотите светлых новостей? Их есть у меня.

Национальная сборная WorldSkills России заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Граце. И показала при этом поистине феноменальный результат: 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Невероятно!

Напомню, что WorldSkills – это первенства по профессиональному мастерству. К примеру, в конкурсе есть такие дисциплины, как «Мобильная робототехника» и «Технологии моды». И российские ребята на подобных соревнованиях неизменно торжествуют.

Что лишний раз доказывает: главное богатство России – не газ и не нефть, а люди, талантливые люди, коими всегда гордилась наша земля. И столь важно рассказать о них, донести вести о подлинных героях в каждый дом. Но ещё важнее – дать возможности этим людям для самореализации на своей земле. Чтобы не мчали они за границу, чтобы не уезжали куда-то туда, а оставались на Родине и делали её краше, лучше. А они могут, сто процентов, могут.

Талант в сочетании с патриотизмом и справедливостью – вот и весь секрет великой России, её национальная идея. Что ж, постараемся? Сдюжим? Благо, что ребята c WorldSkills показали классный пример.