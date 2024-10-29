«Главное – не повторяйте за большевиками»: как Запад защитил украинских олигархов

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После «оранжевой революции» 2004-2005 годов, которая происходила под лозунги борьбы с олигархами, на Украину приезжал Джордж Сорос, чтобы уберечь местных воротил от риска народной расправы.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей офис президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил экс-депутат Верховной рады один из полевых командиров тогдашнего майдана Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня была встреча с Соросом в отеле Украина. Я детали уже не очень помню. Но суть запомнил хорошо. Он приехал рассказать о преимуществе открытого общества, и как нужно строить демократию. Он сказал: «Ваша главная проблема – это олигархи. Могу рассказать, как в Америке справлялись с этим явлением. У вас есть олигархи, которые боятся вас как огня, они бежали из страны. Вы должны поступить со своими олигархами точно не как большевики», – вспоминал Стецкив.

Он подчеркнул, что Сорос тогда предложил отобрать у украинских олигархов две трети имущества.

«Все капиталы, которые вы имеете, мы не будем спрашивать, откуда они взялись. Но вы сделаете так: одну треть отдаёте в бюджет, одну треть выставляете на публичные аукционы, а третью – оставите себе. Это я помню, как сегодня. Но и этого не было сделано», – подытожил экс-депутат.