14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Главного санитарного врача Украины объявили государственным террористом


Признание главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в том, что карантинные меры не имели медицинского значения, а преследовали цель запугать граждан и заставить их серьезно относиться к потенциальному заражению, является свидетельством наличия государственного террора со стороны Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш главный санитарный врач Ляшко не очень опытный политик, и потому – у него, что в голове, то и на языке. И потому он честно рассказал, что они делали это (нагнетали истерию вокруг коронавируса – прим. ред.) для запугивания.

Политик не должен это говорить, потому что это чрезвычайно неприятные вещи. То есть, он фактически сообщил о наличии государственного террора, цель которого в том, чтобы принять нужные законы, чтобы контролировать оппозицию, не дать возможности критиковать действующую власть во время их чрезвычайно сомнительных дел, чтобы переделить рынок в пользу Ахметова, и так далее», – обвинил власти Дацюк.

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