Главные риски позади. Россия на пороге технологического рывка – инвестор

25.10.2022  22:26 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Финансы, Экономика


Российский рынок акций переживает рост.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор по стратегии в крупнейшей в РФ инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский рынок акций переживает рост. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор...

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«Замечательная ситуация, просто великолепная. Российский рынок отыграл большинство рисков. Сейчас мы наблюдаем восстановление рынков. Постепенно компании стабилизируются. Сегодня уже начинают поступать дивиденды от «Газпрома» на брокерские счета участников. «Сбербанк» обещает, что 250-300 миллиардов рублей вернутся на фондовый рынок и поддержат котировки», – сказал Кабаков.

По его словам, сырьевые рынки стабильны, и российская экономика показывает уверенный приток экспортной выручки, поэтому курс рубля укрепляется. Ожидается, что компании технологического сектора будут показывать двузначные темпы роста.

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