Главный мент Януковича прозрел задним числом

28.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Националистические формирования вошли фактически в состав МВД Украины, находясь при этом под контролем западных спецслужб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

«Полиция на выборах будет действовать в рамках закона. Вопрос в людях, которые зашли в полицию после Майдана. Часть радикалов зашла в национальную гвардию. Нужно смотреть их связи и мобилизационный резерв. Нацкорпус Билецкого физически входит в состав МВД. Он курируется американцами. Все так называемые украинские спецслужбы напрямую связаны со спецслужбами США и частично с европейскими структурами», – сказал Захарченко.

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В этой связи он полагает, что президентские выборы на Украине разыгрываются по сценарию Запада.

«Украинцы сами не понимают, какой сценарий разыгрывается с их участием. Западными политтехнологами просчитывается вариант нового лица. Почему бы этим лицом не стать Зеленскому. Он уже ездил на смотрины в Европу и в Израиль. Это очень знаково. Ему пообещали поддержку», – сказал Захарченко.

Сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков добавил, что именно МВД Авакова будет помогать Владимиру Зеленскому, у которого нет своей политической структуры, защитить результаты выборов от фальсификаций.

Напомним, что ранее экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Вадим Колесниченко заявлял в интервью «ПолитНавигатору», что Виталий Захарченко, занимая пост главы МВД Украины, был одним из тех, кто запрещал своим однопартийцам проводить акции для срыва шествий националистов по Киеву.

«Когда были марши бандеровские по первому января, у нас в Севастополе было 800 человек представителей спортивного сообщества, с которыми мы на полном серьёзе определялись, как этому противостоять. В Киеве было от полутора до двух тысяч человек, которые были готовы. Они вышли на меня и говорят: дайте нам возможность просто встретиться, но нам нужна гарантия, что нас не будут дёргать за это. И я приходил к господину Захарченко. Он говорит: – Ты провокатор. Ты хочешь устроить бойню. А все эти марши, они были чёткими и понятными. Впереди шла бандитская тусовка, а сзади быдло-масса шла, которая разбежалась бы сразу», – утверждает Колесниченко.