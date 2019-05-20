Главный неонацист Украины прогнозирует всплеск левого движения и присоединение к РФ

20.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине возможен реванш пророссийских сил и прямое поглощение страны Российской Федерацией.

Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил основатель неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий, по словам которого, скоро Украина придет «к созданию мощных идеологических партий».

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«И они будут не только правыми. К сожалению, мы увидим и всплеск левого движения», – сокрушается политик.

Также он объяснил, почему он применил вводное слово «к сожалению».

«Потому что левый дискурс сейчас деструктивен для Украины. Нужно предотвратить угрозу реванша пророссийских сил и прямого поглощения Россией. Необходимо остановить деградацию экономики, для этого нужно возродить украинскую науку и систему образования. А левые ничего не строят, – утверждает Билецкий. – Они проедают созданное предыдущими поколениями».

Отметим, что пока на Украине проедают в основном то, что было построено при коммунистах в годы СССР.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признают, что Украина практически исчерпала все ресурсы, доставшиеся от Советского Союза.