Главный разведчик России разоблачил наглую ложь Зеленского

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление Владимира Зеленского об «украинских подразделениях», якобы освободивших Освенцим, является ложью и свидетельствует о всё большем погружении украинского президента в национализм.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель общественной организации «Российское историческое общество» Сергей Нарышкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та часть выступления Зеленского на памятных мероприятиях, посвящённых освобождению Освенцима, где он сказал, что Освенцим был освобождён украинцами Львовской дивизии.

Видно, что господин Зеленский всё больше погружается в идеи украинского национализма, совсем забывая о том, по какому принципу назывались части Красной Армии. Или по принципу географического места, где то или иное подразделение, часть, дивизия или армия, формировалась. Или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов Красной Армии.

Что касается фронтов – это Прибалтийский, три Белорусских, три Украинских фронта. Повторяю, по направлению наступления этих фронтов на запад.

Что касается Львовской дивизии, то она формировалась в Архангельской области, на севере нашей страны, и была названа Львовской после того, как участвовала в освобождении Львова», – рассказал Нарышкин.

Также он подчеркнул, что в Советском Союзе не делили людей по национальностям, и этнические украинцы были практически во всех подразделениях Красной Армии, как и представители других народов СССР.

«Конечно, после того, как и почти во всех частях и подразделениях Красной Армии, там были и украинцы по национальности, равно как и представители всех национальностей многонационального советского государства. То есть, дивизия не формировалась по национальному принципу, это бред», – добавил Нарышкин.