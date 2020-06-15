15.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия
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Главный соперник Лукашенко начал выдвигать условия Путину и назвал ориентацию на Россию «перекосом»


Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико, которого Александр Лукашенко неоднократно объявлял ставленником российских олигархов, покушающихся на самостийность Минска, выдвинул условия для встречи с Владимиром Путиным.

Бабарико готов провести переговоры с Путиным, но только при условии, что эта встреча будет публичной. Об этом он заявил в интервью «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет у меня ответа на этот вопрос (о встрече с Путиным, – ред.), честно. Надо подумать. Хотя, наверное, да, но я сразу выдвинул бы условие, чтобы эта встреча была публичной и открытой», – сказал Бабарико.

При этом на вопрос о том, что бы они обсуждали, белорусский банкир ответил так:

«Так это он же меня пригласил. Когда меня приглашают, то говорят, приезжай и поговорим вот на эту тему. У меня сейчас нет необходимости к кому-то обращаться и просить встречи. Я разговариваю с белорусским народом, и этого достаточно».

Он также заявил, что во внешнеэкономической политике Белоруссии есть «определенный перекос» в пользу России, от которого она «вряд ли сможет мгновенно отойти».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ни один из ведущих участников предвыборной гонки в Белоруссии, включая Лукашенко, не выступает за воссоединение с Россией.

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