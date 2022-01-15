«Главный враг – поляки, а не русские»: «ЗН» публикует крамольную для Украины статью

15.01.2022  12:47 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, История, Политика, Польша, Россия, СССР, Украина
Новости Украины

Вопреки расхожим сегодня мифам, Украина никогда не была колонией Москвы — ни в составе Российской империи, ни в СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет» бывший активист-майданщик, экс-участник карательной операции против ЛДНР, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

Вопреки расхожим сегодня мифам, Украина никогда не была колонией Москвы — ни в составе...

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«Множество фактов свидетельствуют, что Украина никогда не была колонией России. Вместе этого казацкая элита (украинская нация появится на свет намного позже) выступила сотворцом Российской империи, а украинцы — сотворцами СССР», – пишет Друзенко.

Он отмечает, что Российская империя была во многом космополитичной страной, служили которой люди самых разных национальностей – от немцев до французов с шотландцами.

«Наконец то, что в сознании украинцев главным врагом выступали поляки, а не «московиты», подтверждает красноречивый факт, что в начале ХХ века Правобережная Украина была крайне монархической и лояльной к российскому императору, которого украинцы всегда поддерживали во время польских восстаний ХІХ века», – продолжает автор.

Также он обращает внимание, что «Союз русского народа», больше известный как «черная сотня», справедливо считал украинское Правобережье своим оплотом: только Почаевская ячейка СРН насчитывала сто тысяч человек — четверть всех черносотенцев империи.

«Не удивительно, что на выборах в Третью Государственную думу радикальные монархисты добились самого большого успеха именно на Правобережной Украине. Чем дальше на Восток, тем меньше было депутатов в СРН. В Харьковской губернии они получили всего три мандата из десяти, но в Киевской — тринадцать из тринадцати! Также полной победой черносотенцев завершились выборы в Подольской и Волынской губерниях. И это 1907 год — почти полвека после издания Валуевского циркуляра и 30 лет после обнародования Эмского указа!!!», – говорится в статье.

Эксперт также признает, что «Центральная Рада, образовавшаяся еще в марте 1917-го, а в июне того же года провозгласившая себя «высшим государственным органом Украины», фактически без боя проиграла Украину большевикам, которые пришли к власти на девять месяцев позднее и должны были воссоздавать государственность фактически из хаоса и руин».



Он призывает усвоить уроки имперского и советского периодов истории, чтобы не скатиться в очередную руину, которая «для украинцев всегда заканчивается возвращением в «русский мир».

«Понять, зачем казацкие элиты и интеллектуалы-могилянцы помогли Петру І и его преемникам и преемницам построить Российскую империю. Потому что это урок стратегического и геополитического (а не примитивно-догматического) мышления на столетие вперед. А также осознать, почему столетие назад украинцы поддержали советскую власть и массово переходили на сторону красных», – добавляет автор.

«Не выкапывая покойный СССР, мы должны унаследовать от него этос социальной справедливости и солидарности, превращающий массы в сообщество. Мы должны не проклинать наших родителей, живших в советские времена и реализовавших себя в советских условиях, как предателей и коллаборантов, а наоборот, — поблагодарить их за жилые массивы, дороги, электростанции, заводы, школы, больницы, университеты, аэропорты, которые позволили независимой Украине продержаться тридцать лет, почти не инвестируя в базовую инфраструктуру, а лишь эксплуатируя советское наследство», – резюмирует Друзенко.



Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Друзенко призвал отказаться от героизации одного из главарей ОУН Степана Бандеры, назвав этот процесс «успешной спецоперацией Лубянки».

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