В Крымском федеральном университете им. Вернадского сменился ректор. 20 июня свои полномочия сложил Андрей Фалалеев, возглавлявший главный вуз Крыма последние 5 лет, и временно исполняющим обязанности ректора стал первый проректор Владимир Курьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фалалеев пришел в КФУ на смену Сергею Доничу, который возглавил крымский вуз сразу после его учреждения, для чего оставил пост вице-премьера в правительстве Крыма. Донич не ужился с главой Крыма Сергеем Аксёновым, и даже на посту ректора федерального вуза получал от него публичные тычки: глава региона называл Донича «якорем и гирями на ногах этого КФУ». На место неугодного руководителя пришел севастополец Фалалеев, три года носивший приставку и.о. При нем были переформатированы многие факультеты, сокращены специальности и даже ценная библиотека Таврической академии оказалась под угрозой – Фелалеев решил оцифровать все имеющиеся там книги и избавиться от них за ненадобностью. А заодно сделать платным вход в ботанический сад. Последний публичный скандал возник вокруг супруги Фалалеева, уроженки Львова и профессора филиала МГУ в Севастополе Зоряны Герасимчук, которая еще в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась. Только в апреле она была уволена со своей должности.

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Можно не сомневаться, что Курьянов временно возглавляет КФУ. В вузе он с 2005 года, руководит учебной и методической деятельностью. На место ректора пророчат иную фигуру – «серого кардинала» администрации Леонида Кучмы и экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.

После переворота в Киеве Табачник, как и многие другие украинские чиновники, осел в Крыму, и занялся сельским хозяйством в Первомайском районе. ООО «Крым-фарминг», действовавшее до перехода Крыма в состав РФ, успешно перерегистрировало свою деятельность и стало получателем грандов и субсидий от государства за молочное стадо и выращивание кормов.

Но в роли фермера Табачник пробыл недолго – его посредничество понадобилось для налаживания взаимодействия между Херсонской и Запорожской областями с федеральным правительством, за что украинская прокуратура предъявила Табачнику обвинение в госизмене.

Известно, что Табачник получил должность советника врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и даже зарегистрировался в местном отделении «Единой России» для участия в праймериз предстоящих выборов областной Думы.