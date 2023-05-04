Севастопольский государственный вуз не может расстаться с заукраинкой на хлебной должности

Заведующая кафедрой Севастопольского государственного университета Татьяна Одинцова вновь попала в хроники телеграм-СМЕРШа. Ей уже приходилось публично объяснять наличие украинской символики на аватарке, а теперь вопросы возникли к ее детям, которые учатся за рубежом и открыто демонстрируют приверженность к Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Детки учатся в Европе, ярые патриоты салорейха, рвущиеся на просторы Окраины. В запрещенной соцсети (Инстаграм) Татьяна упоминала и своего отца: фото с его могилы с унизительной надписью «За мир. Без Z». Лента «педагога» наполнена фото, показывающими всю сущность Одинцовой и ее деток», – сообщается в канале «Севастополь. СМЕРШ».

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Педагог не восприняла серьезно первое публичное порицание и не занялась ревизией своих социальных страниц, оставив много фото с украинским флажком и комментариев, которые компрометируют автора.

Если прежнее фото с украинским флагом на груди Одинцова списала на эмоциональную реакцию от событий 24 февраля 2022 года, то последующие уже показывают воззрения завкафедрой вуза, который основал ее отец – фронтовик Михаил Лавриненко.

«Я, в общем, являюсь достаточно публичной личностью, и мне бы не хотелось, чтобы люди относились ко мне как-то отрицательно. Мне неприятно видеть какие-то определённые формулировки свой адрес. Всю жизнь работаю в этом городе, в этом вузе, и я с ним связана не только по работе. Этот вуз мне дорог, поскольку в определённой степени был создан и построен моим отцом, который был фронтовиком, воевал, и он положил очень много сил на то, чтобы создать этот университет, сделать его таким, каким он во многом стал. Я положила много сил на то, чтобы никоим образом не уронить его честь, никаким образом не подвести своего папу. Я, конечно, не хотела бы, чтобы обо мне судили ошибочно. Чтобы какой-то минутный порыв послужил неправильному мнению обо мне. Я в Севастополе родилась, я всю жизнь здесь живу, работаю. Если чьи-то чувства я реально оскорбила, хочу извиниться за это», – говорила Одинцова в видеообращении 18 апреля.

Кстати, супруга ректора КФУ Андрея Фалалеева, уроженка Львова, и профессор филиала МГУ в Севастополе Зоряна Герасимчук, которая еще в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась, наконец-то уволена со своей должности.