«Главным призом в этой войне станет не Украина, а Европа» – Бондаренко об СВО
На фоне войны на Ближнем Востоке – Специальная военная операция превратилась в противостояние за контроль над всей Европой.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война в Иране – это в интересах Соединенных Штатов, которые фактически таким образом бьют по Европе. Главной потерпевшей стороной становятся ЕС.
Да, ещё и Китай, но он имеет доступ к другим альтернативным ресурсам. Но что касается Европы – она просто ложится под ноги Соединенных Штатов и просит, умоляет, что спасайте нас, потому что ближневосточная нефть больше к нам не идёт, нам как-то надо выживать.
Соединённые Штаты говорят: хорошо, тогда вот одна хотелка, вторая хотелка, третья хотелка. И полностью Европа капитулирует перед США», – сказал Бондаренко.
«Более того, в этом конфликте, который сейчас многие рассматривали как украино-российский конфликт, но в котором за Украиной стоит Европа – как раз именно Европа будет главной проигравшей стороной.
Именно Европа, а не Украина, станет главным призом во всей этой войне. Именно Европа будет под серьезным ударом. И Европа это чувствует. Европа поэтому просит Украину: воюйте дальше, иначе нам хана, если вы прекращаете воевать.
Поэтому Мерц и все прочие говорят, что Украина должна воевать дальше», – добавил он.
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