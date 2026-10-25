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На фоне войны на Ближнем Востоке – Специальная военная операция превратилась в противостояние за контроль над всей Европой.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война в Иране – это в интересах Соединенных Штатов, которые фактически таким образом бьют по Европе. Главной потерпевшей стороной становятся ЕС. Да, ещё и Китай, но он имеет доступ к другим альтернативным ресурсам. Но что касается Европы – она просто ложится под ноги Соединенных Штатов и просит, умоляет, что спасайте нас, потому что ближневосточная нефть больше к нам не идёт, нам как-то надо выживать. Соединённые Штаты говорят: хорошо, тогда вот одна хотелка, вторая хотелка, третья хотелка. И полностью Европа капитулирует перед США», – сказал Бондаренко.