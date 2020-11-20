19.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Церковь
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Главред «Эха Москвы» Венедиктов «похоронил» сербского патриарха


Совладелец, ведущий и главный редактор российской прозападной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале aavst поспешил сообщить о кончине предстоятеля Сербской православной церкви от коронавируса, перепутав его с предшественником.

Этот информационный вброс поспешила опровергнуть пресс-служба СПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патриарх Сербский Павел скончался в  возрасте  90 лет в военном госпитале «Карабурма» в Белграде, где проходил лечение от коронавируса», – напиcал Венедиктов.

При этом забыв, что нынешнего сербского патриарха зовут Ириней, что ему 81 год, а вот его предшественника, усопшего, правда, в 2009 году, особо почитаемого сербами за святую жизнь, действительно звали Павел, и было ему на момент смерти 95 лет.

«Военное ведомство Сербии отжигает – «информация о смерти патриарха Павла не является точной», – не упустил возможности там же поязвить Венедиктов.

Сегодня утром действительно официальные представители СПЦ сообщили, что состояние патриарха Иринея, госпитализированного с коронавирусом, ухудшилось, и уровень кислорода в крови предстоятеля упал.


«Постоянный врачебный консилиум с участием специалистов из Российской Федерации осуществляет мониторинг общего и клинического состояния Святейшего Патриарха Сербского Иринея, говорилось в сообщении СПЦ. – Мы и дальше будем информировать общественность о состоянии здоровья Его Святейшества».

При этом о смерти главы СПЦ речи не велось, поэтому впоследствии представителям церкви пришлось опровергать слухи о кончине предстоятеля.

«По поводу ложных новостей о якобы кончине Святейшего Патриарха Сербского господина Иринея, мы информируем общественность о том, что согласно официальному отчету совета врачей, которые заботятся о здоровье главы нашей церкви, его состояние не изменилось по сравнению с отчетом, который мы опубликовали сегодня утром. Мы считаем такие ложные сообщения и преднамеренный обман, со стороны определенных церковных деятелей, а также некоторых средств массовой информации, которым можно в определенной степени доверять, как крайне безответственные и аморальные.

Приглашаем всех помолиться за здоровье нашего Патриарха и узнавать о состоянии его здоровья из официальных объявлений Совета врачей и на официальном сайте Информационной службы Сербской Православной Церкви», – говорится в опровержении информационной службы СПЦ.

Напомним, что в конце октября от коронавируса скончался знаковый представитель Сербской православной церкви, возглавивший духовное противостояние раскольническому националистическому режиму Черногории, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

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