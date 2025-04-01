Глазьев назвал действия ЦБ «безумными» и потребовал вернуть стране ₽30 трлн

Центробанк РФ должен экономике страны порядка 30 трлн руб.

Об этом академик РАН, председатель научного совета РАН Сергей Глазьев заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прямой результат его деятельности по высасыванию денег через открытие депозитов под ключевую ставку, через выпуск облигаций. Это безумная политика. Они говорят: мы не хотим печатать деньги для экономического развития, – но печатают деньги, чтобы платить проценты по депозитам.

Они раскручивают инфляцию, создавая пустые деньги, – для того, чтобы платить процентные ставки коммерческим банкам за то, что они ничего не делают, не рискуют, не инвестируют и получают премию от ЦБ, держа деньги на депозитах под ключевую ставку», – сказал Глазьев.