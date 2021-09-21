21.09.2021 16:36 (Мск), Москва, Елена Острякова

Писатель Дмитрий Глуховский, произнесший на церемонии вручения премий журнала GQ яркую речь, обличающую российский «режим», «забыл», что он сам пользовался благосклонностью и ресурсами этого режима.

Об этом в своем «фейсбеке» написал главред в Esquire Russia Сергей Минаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, чего не хватило в этой речи лично мне – это покаяния. Мите стоило бы, конечно, с него начать. Рассказать как ему стыдно и больно за то, что собственная литературная карьера, началась при непосредственной поддержке «оккупационного режима фруктов». То, что Митя в каждом интервью застенчиво называет «неожиданным успехом книги «Метро 2003» в интернете», на самом деле было великолепно спланированной рекламной кампанией продюсера Константина Рыкова.

Он отвечал в то время у «режима фруктов» за пропагандистскую работу в интернете, и Митя просто не мог не знать, на чьи деньги делался старт «Метро». Но тогда его сей факт отчего-то не беспокоил. Напротив, он совершенно спокойно вещал про «Россию- страну возможностей» и прочие прорежимные постулаты. То ли по зову сердца, то ли по предоплате – за давностью времён теперь не вспомнить», – написал Минаев.

Он также отметил лицемерие публики, восторженно воспринявшей речь Глуховского.

«Подобные речи в подобной аудитории произносить и нужно. Кстати про аудиторию. На фразе «у нас оккупационный режим фруктов против народа овощей» прозвучали восторженные аплодисменты. Интересно, это кто хлопал – «народ овощей» в нарядах за несколько сотен тысяч рублей каждый, или, все-таки «оккупационный режим фруктов?», – поинтересовался Минаев.

В прошлом году «Первый канал» показал сериал «Топи», снятый по сценарию Глуховского.