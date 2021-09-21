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21.09.2021 16:36 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Компромат, Политика, Россия, Скандал
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Глуховский оконфузился с обвинениями «режима», которым был обласкан

Писатель Дмитрий Глуховский, произнесший на церемонии вручения премий журнала GQ яркую речь, обличающую российский...

Писатель Дмитрий Глуховский, произнесший на церемонии вручения премий журнала GQ яркую речь, обличающую российский «режим», «забыл», что он сам пользовался благосклонностью и ресурсами этого режима.

Об этом в своем «фейсбеке» написал главред в Esquire Russia Сергей Минаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, чего не хватило в этой речи лично мне – это покаяния. Мите стоило бы, конечно, с него начать. Рассказать как ему стыдно и больно за то, что собственная литературная карьера, началась при непосредственной поддержке «оккупационного режима фруктов». То, что Митя в каждом интервью застенчиво называет «неожиданным успехом книги «Метро 2003» в интернете», на самом деле было великолепно спланированной рекламной кампанией продюсера Константина Рыкова.

Он отвечал в то время у «режима фруктов» за пропагандистскую работу в интернете, и Митя просто не мог не знать, на чьи деньги делался старт «Метро». Но тогда его сей факт отчего-то не беспокоил. Напротив, он совершенно спокойно вещал про «Россию- страну возможностей» и прочие прорежимные постулаты. То ли по зову сердца, то ли по предоплате – за давностью времён теперь не вспомнить», – написал Минаев.

Он также отметил лицемерие публики, восторженно воспринявшей речь Глуховского.

«Подобные речи в подобной аудитории произносить и нужно. Кстати про аудиторию. На фразе «у нас оккупационный режим фруктов против народа овощей» прозвучали восторженные аплодисменты. Интересно, это кто хлопал – «народ овощей» в нарядах за несколько сотен тысяч рублей каждый, или, все-таки «оккупационный режим фруктов?», – поинтересовался Минаев.

В прошлом году «Первый канал» показал сериал «Топи», снятый по сценарию Глуховского.

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