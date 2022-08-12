Глумившаяся над Вечным огнём в Керчи пришла к мемориалу с цветами и тряпкой

12.08.2022  18:01 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Крым


Задержанная за вандализм керчанка решила встать на путь исправления и привести в порядок постамент мемориала «Вечный огонь». Разъяснительная беседа с правоохранителями восполнила пробелы в исторических знаниях 26-летней жительницы города-героя, и она принесла цветы к памятнику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Керчанка очистила постамент мемориала, на котором еще в начале августа отплясывала в пьяном угаре и палила памятные венки. Теперь она возложила красные гвоздики к «Вечному огню».


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Ее задержали 5 августа после серии публикаций о том, что неизвестные надругались над памятником, залили расплавленным пластиком горелку и звезду города-героя, посбивали буквы с постамента. Девушка призналась, что была пьяна и попросила прощения за свой поступок.

Тем не менее, ее действия квалифицировали как вандализм, поскольку было осквернено памятное место, а состояние алкогольного опьянения является отягощающим, а не смягчающим обстоятельством.

Свою вину в совершенном преступлении керчанка признала полностью. Расследование уголовного дела завершается, и вскоре девушка сядет на скамью подсудимых.

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