Глумление над Славянском: Лях из 54-й бригады имени Мазепы

06.08.2021, Киев, Владимир Алтухов

Новости Украины

Затянувшаяся сага о надуманном политическом кризисе в Славянске завершилась позорным фарсом. Мэр Вадим Лях, спровоцировавший введение военно-гражданской администрации (ВГА) на период до проведения внеочередных местных выборов, назначен главой этой ВГА. То есть он стал бенефициаром той патовой ситуации, которую сам же и создал.

С начала года мэр от «Оппозиционного блока», не имея большинства в горсовете, целенаправленно шел на обострение с депутатским корпусом. Конечную цель ему определили киевские кукловоды. По сути, центральная власть разыграла в Славянске новую схему: как, проиграв местные выборы в конкретном регионе, оформить там свою победу.

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Изначально было понятно, что весь цирк с просьбами о введении ВГА и новыми выборами устраивается для того, чтоб изменить политическую конфигурацию в городском совете. Фракция ОПЗЖ была самой многочисленной и играла там главную скрипку. Противники мэра — ОПЗЖ, депутаты «Партии мира и развития» (во главе с Нелей Штепой) и «Нашего края» — имели 23 мандата из 38.

Мэр Лях не пытался найти общий язык с большинством депутатов — он искал выгоду в патовой ситуации, где расклад сил был не в его пользу. И «формулу успеха» аккуратно вложили в его голову.

Разумеется, большинству жителей Славянска весеннее обострение Ляха и идеи о введении ВГА не пришлись по душе. И мэр вещал о «выгодах» военно-гражданской администрации: будет разблокировано принятие бюджета, пойдет, наконец, финансирование ремонта разрушенного моста через Казенный Торец.

Когда к концу весны сбылась «мечта идиота» и появился президентский указ о введении ВГА в Славянске, многие местные жители надеялись, что центральная власть сыграет злую шутку с Ляхом. То есть, было бы очень смешно, если бы мэр, после того как самозабанился, подвел горсовет под прекращение полномочий, а город подставил под военно-гражданскую администрацию, — вдруг оказался бы не нужен заказчикам этого цирка.

Стали притчей во языцех исчезновения Ляха, его неадекватное весеннее поведение, когда он скрывался на «больничном», ожидая введения ВГА. А летом жители города с нескрываемой насмешкой наблюдали за «мобилизацией» Ляха. Люди отнеслись как к анекдоту, к сообщениям о том, что мэр пошел служить в армию, чтоб иметь право возглавить военно-гражданскую администрацию.

Многим жителям Славянска хотелось бы, чтоб Лях мобилизовался — и так бы и не был востребован на должность главы ВГА, оставшись служить в армии. Это было бы наиболее смешным окончанием анекдота. Вряд ли главой ВГА был бы назначен адекватный руководитель. Эта политическая комбинация затевалась не для того, чтоб жители города были довольны, а для того, чтоб унизить Славянск.

Но если бы Лях поплатится за предательство интересов города и глумление над местным самоуправлением, оставшись без вожделенного назначения, зато загремев в армию, — это было бы хоть какой-то сатисфакцией для местных жителей.

20 июля АТОшники проводили под зданием так называемой Донецкой ОГА в Краматорске акцию протеста против назначения Ляха главой ВГА Славянска. Требовали назначить свидомого офицера ВСУ или СБУ. Угрожали губернатору Кириленко, что не потерпят Ляха на этом посту.

АТОшник Сергей Кошуков сокрушался: как так, «сепара» засунули в 54-ю боевую бригаду?! Заявил, что Лях там не служит, а только позорит подразделение. «Это чучело ходит со своей женой по Дерибасовской, и сидят они в ресторане «Просекко», там его видели».

Кстати, когда мэр-предатель служит 54-й бригаде имени гетмана Мазепы — в этом что-то есть. «Воины света» напрасно возмущаются.

По поводу службы своего мэра (якобы, ремонтником танков) народ от души стебался в соцсетях: «Лях, как уже знают все жители Славянска, еще тот «ремонтник»! В Славянске — мост. В 54-ке — танк!»

Действительно, к обещанному ремонту моста через Казенный Торец никто не приступал с марта по июль. И только незадолго до назначения Ляха главой ВГА начались ремонтные работы.

К тому же с непродолжительным временем так называемой службы мэра в 54-й бригаде совпал скандальный случай на учениях в Николаевской области. Вояками 54-й бригады из танка был обстрелян населенный пункт, пострадало частное домохозяйство. Жители Славянска не сомневаются: именно этот танк ремонтировал Лях!

В день назначения главы ВГА всё тот же АТОшник Сергей Кошуков записал видеообращение, где рассказал, как чиновники обладминистрации объясняли свой выбор в пользу несостоятельного мэра: «Только Лях может обыграть ОПЗЖ». Обещает, что под горисполкомом будет стоять палатка с ветеранами. Звучит угрожающе: «С этой палатки начнется очищение исполкома и вас, негодяев». Ляху следовало бы напрячься…

Заступив на должность главы ВГА, самоустранившийся мэр устроил показательное выступление: поехал контролировать ремонт моста. Лях настолько глуп, что не понимает: разрушенный мост через Казенный Торец уже стал символом его «эффективного хозяйствования».

Символом «ляшизма» стал и пропавший без вести гидравлический подъёмник для инвалидов-спинальников санатория «Славянский». Подъемник, служивший для погружения колясочников в лечебное озеро, был демонтирован, а потом исчез. Этот случай напоминает такой же бессмысленный демонтаж местного самоуправления в Славянске ради тупых амбиций мэра.

Первым делом людей интересует вопрос: когда состоятся местные выборы в Славянске? Глава ВГА заявил: «Понятно, что за три месяца их нужно объявить, принять решение Верховной Рады, выделить финансирование. Поэтому я думаю, что здесь самая ближайшая дата — это весна».

Таким образом, мы видим, что власть больше двух месяцев тянула с назначением главы ВГА, чтоб «не успеть» назначить выборы на осень 2021 года.

«Зеленая плесень» методично разрушает местное самоуправление на Юго-востоке. «Грибковые споры» военно-гражданских администраций, насаждаемых киевской властью вместо законно избираемых городских советов, при Зеленском распространились далеко за пределы прифронтовых территорий. Например, уже год зачем-то действует ВГА в Лисичанске. Жить лучше не стало, проблемы города только усугубляются. И так повсюду: лишаясь законно избираемых органов власти, города Донбасса взамен получают оккупационную администрацию.

За время, прошедшее после идиотского указа Зеленского о введении ВГА в Славянске, власть показала, как будет происходить дегуманизация города. Чего стоит хотя бы то скотство, которое было устроено 5 июля на площади под горисполкомом ассоциацией исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм». Взбесившиеся мрази, называющие себя поисковиками, демонстрировали чудовищную инсталляцию, поместив останки ополченцев в форму ВСУ.

Скоты из чиновничьих кабинетов дали добро на это. Другие скоты, пришедшие на площадь «праздновать годовщину освобождения Славянска», спокойно разглядывали эту «инсталляцию», показывали ее своим малолетним «личинкам».

Эта мерзость — тоже символ «ляшизма».

Этот период безвременья, когда местное самоуправление в Славянске загнано под плинтус, киевской властью использовано для своеобразных замеров и опытов. Как далеко может заходить глумление над памятью мирных жителей, погибших под обстрелами ВСУ? На какой период можно отменить местное самоуправление, превратив город в гетто? Как нивелировать избирательные права в жителей региона, «неправильно» голосующего?

Еще одним результатом «славянского эксперимента» стало выяснение возможностей оппозиции. Моральные уроды из большинства парламентских фракций просто одобряют подобные поражения в правах, устраиваемые для жителей Донбасса. А оппозиционная фракция никак не может этому противодействовать.