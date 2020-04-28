Глупый, жадный, недальновидный: Донецк поставил диагноз Зеленскому

28.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Не имеющий опыта государственных дел бывший комик Владимир Зеленский занимается откровенным вредительством на должности президента Украины. Все это наглядно видно по неумелым действиям окружения Зеленского в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Население Украины продолжает страдать из-за некомпетентности Зеленского и непрофессионализма его «слуг». Так, по всей стране прокатилась волна протестов фермеров и предпринимателей, которые лишились источника средств к существованию из-за непропорционально жесткого и необдуманного решения закрыть продовольственные рынки в рамках карантинных мероприятий.

В то время, как предприниматели вынуждены были просто выкидывать свою продукцию, крупные торговые центры повысили цены, что в конечном итоге ударило по карману рядовых потребителей, доходы многих из которых также значительно сократились», – заявил Муратов.

«Ограничения болезненно отразились на экономике страны, которая после года гениального управления «слуг народа» оказалась в настолько плачевном состоянии, что вряд ли выдержит еще и этот удар. Долговая удавка МВФ затягивается все туже, и Киеву, чтобы не допустить дефолт, приходится принимать непопулярные и преступные законы, которые ведут к окончательной утрате суверенитета и государственности», – рассказал общественник.

«В ситуации с рынками только давление отчаявшихся предпринимателей вынуждает власти пересмотреть целесообразность введенных ограничений. И если чиновникам еще не понятно, что убивает Украину быстрее – эпидемия коронавируса или экономический кризис, то каждому здравомыслящему человеку очевидно, что главные убийцы страны – ненасытный олигархат, бездумные западные марионетки и преступные новые «элиты». До тех пор, пока Турчиновы, Порошенко и Зеленские будут оставаться у власти, народ будет нести бремя их глупости, жадности и недальновидности», – заключил Алексей Муратов.