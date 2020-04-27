27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Финансы, Экономика
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«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник




Протесты аграриев, которые прокатились по всей Украине, в случае эскалации могут привести к развалу страны.

Об этом в эфире News-Front заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже в трех регионах были продовольственные местные бунты: в Черновцах, немного в Виннице – и вот Херсонщина. Западная Украина – Ровенщина, Волынь, тоже дозревает до местных бунтов. Думаю, что этим никто не руководит, но когда дело дойдет до точки кипения – будет сброшен десант «ломов», то есть лидеров общественного мнения.

Их купят, они продадутся, и мы это знаем, даже к гадалке не ходи. Будут рассматриваться попытки разорвать Украину. И в этом ключе будет работать и Россия», – рассуждает СБУшник.

Он не исключает, что в случае ухудшения экономической ситуации региональные элиты могут побежать на запад за помощью, например, к полякам и румынам.

«Европейцы заберут все, что есть», – предупреждает он.

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Напомним, что в Херсонской области более 300 аграриев в знак протеста против закрытия рынка вышли на митинг и перекрыли трассу международного значения. Перед этим фермеры Днепропетровской и Запорожской области рассказали, что тем, кто выращивал овощи в теплицах, придётся выбрасывать их тоннами.

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