«Гнать в шею Зе-банду из переговорного процесса – и самим садиться за стол с РФ» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
23.10.2026 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока Киев и Москва сами не сядут за стол переговоров, все потуги трамповского дипломатического десанта в виде «Витька и Зятька» – это всё «письма голубями».

Об этом на канале «Дикий Live» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Киев и Москва сами не сядут за стол переговоров, все потуги трамповского дипломатического...

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«Пока мы не сядем, Украина и РФ, за стол переговоров – с партнёрами, без партнёров, это не имеет значения, у нас никакого прогресса не будет. Для нас самое главное то, что РФ готова обсуждать и готова двигаться в тех условиях, которые они озвучивали. Более того, мы это услышали от Путина. Потом это подтверждали ещё и остальные спикеры с той стороны.

То, что Уиткофф и Кушнер стараются – это всё равно письма голубями. И к результату какому-то конкретному это не приведёт. Возможно, где-то есть подвижки в плане того, что мы готовы двигаться, или наша сторона сказала, что вот эти наши красные линии, но мы готовы обсуждать.

Они считают это как какое-то продвижение в переговорном процессе. Но это не так. Это только передача писем голубями», – сказала Скороход.

«Нам нужно сесть за стол переговоров. Более того, учитывая все заявления США, мы должны понимать, что у нас должна измениться переговорная группа. И на сегодняшний день, я считаю, у нас переговорная группа должна включать в себя представителей парламента.

Потому что Арахамию туда никто не выбирал. И человек, который зарабатывает на войне, никогда не будет заинтересован в мире», – добавила укро-депутат.

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