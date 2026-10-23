Пока Киев и Москва сами не сядут за стол переговоров, все потуги трамповского дипломатического десанта в виде «Витька и Зятька» – это всё «письма голубями».

Об этом на канале «Дикий Live» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Пока мы не сядем, Украина и РФ, за стол переговоров – с партнёрами, без партнёров, это не имеет значения, у нас никакого прогресса не будет. Для нас самое главное то, что РФ готова обсуждать и готова двигаться в тех условиях, которые они озвучивали. Более того, мы это услышали от Путина. Потом это подтверждали ещё и остальные спикеры с той стороны. То, что Уиткофф и Кушнер стараются – это всё равно письма голубями. И к результату какому-то конкретному это не приведёт. Возможно, где-то есть подвижки в плане того, что мы готовы двигаться, или наша сторона сказала, что вот эти наши красные линии, но мы готовы обсуждать. Они считают это как какое-то продвижение в переговорном процессе. Но это не так. Это только передача писем голубями», – сказала Скороход.

«Нам нужно сесть за стол переговоров. Более того, учитывая все заявления США, мы должны понимать, что у нас должна измениться переговорная группа. И на сегодняшний день, я считаю, у нас переговорная группа должна включать в себя представителей парламента. Потому что Арахамию туда никто не выбирал. И человек, который зарабатывает на войне, никогда не будет заинтересован в мире», – добавила укро-депутат.

Читайте также: Британский профессор: «Европа и Украина сами исключили себя из переговоров с Россией».