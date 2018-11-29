Гнилые российские либералы смеются над детьми в окопах

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Российские либералы прекрасно понимают, что военное положение на Украине вводится для осуществления политических репрессий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прекрасно они [российские либералы] понимают, что на Украине вводится военное положение для политических репрессий. Прекрасно понимает и смеётся [либеральный российский политолог Андрей Окара]. Он говорит: «Я буду выступать, если кого-то арестуют». Сейчас доклад «Карнеги Европа» о ситуации в городе Харьков. В докладе фонда «Карнеги Европа», а это не какой-то там российский ресурс, он, насколько я понял, на деньги Сороса заказан, говорится, что больше тысячи политзаключённых в Харькове.

Напомните мне, пожалуйста, когда Окара, хоть где-то заявил в поддержку политического заключённого в Харькове? Он здесь кричал про Надежду Савченко: «Не дай Бог она умрёт». Сейчас хоть слово он сказал? Сейчас хоть слово он произнёс про политрепрессии в отношении своего кумира Нади Савченко?

Вот вам это гнилое лицо российского либерала, который поддерживает украинскую пропаганду! Мы сегодня сказали про детей, которые копают окопы под Мариуполем. Вы где-то слышали от хоть одного российского либерала-правозащитничка осуждения этого?! Он сейчас стоит смеётся. Он смеётся, вот и всё нутро этих самых пропагандистов!», – заявил Корнилов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление депутата Верховной Рады от «БПП» Алексея Гончаренко в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» о том, что украинская сторона якобы ни разу не задерживала ни гражданские, ни военные российские корабли.