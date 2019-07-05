«Гниющее болото». Российский либерал в ужасе от роста рейтинга партии Медведчука

05.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине растет популярность пророссийских сил, выступающих с резкой критикой постмайданного курса.

К такому выводу на страницах «Московского комсомольца» приходит главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Александр Ципко, известный своей поддержкой майданщиков и критикой российской власти.

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По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский «открыл дорогу к власти пророссийской партии Медведчука», лидеры которой откровенно заявляют, что «суверенная Украина не имеет смысла без восстановления нормальных, дружественных отношений с Россией».

«Ситуация становится все более серьезной для национальных, патриотических сил Украины», – паникует Ципко.

Он также сокрушается, что на Украине растет рейтинг партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь», которая выступает за сотрудничество с Россией.

«Поражает тот факт, что партия Медведчука получает все большую и большую популярность благодаря разнузданной, а иногда просто грязной критике самой украинской нации. Чем больше партия Порошенко говорит о необходимости сохранения государственного суверенитета, территориальной целостности и национальных ценностей страны, тем быстрее она теряет шанс пройти пятипроцентный барьер на выборах в Раду, которые состоятся 21 июля. А чем больше идеологи партии Медведчука топчут нынешнюю Украину, говорят о ней как о «гниющем болоте», тем быстрее растет электоральная база партии «За жизнь», – возмущается автор.

Он также не соглашается с некоторыми украинскими политологами, называющими партию Медведчука «партией предателей».

«Предать можно только то, что ты когда-то любил. В 1991 году подавляющая часть населения УССР голосовала не за независимую Украину, а за сытую жизнь, которую им якобы может дать чернозем их страны. А если, как выяснилось, независимая Украина дает им только нищету, то с ней пора кончать и как можно быстрее договариваться с Москвой о снижении цен на газ. Обратите внимание: не санкционированные правительством переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым о снижении цен на газ поддерживает почти 80% украинского населения», – пишет Ципко.

Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Ципко обвинил российскую власть в реставрации «неосталинизма и неосоветизма», а в ходе украинских президентских выборах 2019 года охарактеризовал противников тогдашнего президента Порошенко как «неомарксистско-ленинских популистов». Победу Зеленского Ципко назвал «фактическим отказом от идеалов «революции достоинства» и предательством идеи евроинтеграции и десоветизации Украины.

Примечательно, что нынешний антисоветчик и антикоммунист Ципко в советское время защитил кандидатскую диссертацию по теме «Методологические проблемы исследования критерия социального прогресса социалистического общества», а затем и докторскую – «Философские предпосылки становления и развития учения Карла Маркса о первой фазе коммунистической формации»