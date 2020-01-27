Голая правда о голозадом «казаке»

27.01.2020, Киев, Сергей Городов

Шесть лет назад неполживые СМИ пестрели снимками голозадого «казака» Михаила Гаврилюка, над которым на майдане, якобы, поиздевались озверевшие милиционеры. Это был старт политической карьеры майданного вахлака. Примечательно, что «казаку» Гаврилюку пришлось именно в День соборности повышать градус противостояния своим голым задом. Голая часть тела героя майдана как бы олицетворяла и идею соборности, и европейские ценности, ради которых он приехал из своего села в столицу.

Между тем в исторических кадрах присутствуют и другие действующие лица — правоохранители. Один из них — майор харьковского «Беркута» Дмитрий Собына. В интервью «ПолитНавигатору» он рассказал, что на самом деле случилось 22 января 2014 года с героическим «казаком», как легенды и мифы майдана, помноженные на плебейскую злопамятность Гаврилюка, сказались на дальнейшей судьбе офицера «Беркута»…

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— Что происходило 22 января 2014 года на том участке, где стояло ваше подразделение?

— В этот день мы два раза ходили на майдановцев. Перед эти был договор о перемирии: никто никого не трогает. 20 и 21 января люди с майдана даже приходили к нам, фотографировались, общались с нами… А 22 января в нас полетели камни и коктейли Молотова. Наши пацаны просто не выдержали. Команды наступать не было — просто у людей нервы не железные. Пошли первые «беркутята», за ними вторые, потом вэвэшники…

Во время первого такого наступления «наловили» тех майдановцев, которые были наиболее бухими, — остальные убежали.

Мы добежали до гостиницы «Днепр» — и был приказ остановиться. Развернулись, отошли назад. Майдановцы опять нахлынули и начали забрасывать нас камнями. Вот между первым и вторым наступлением притащили всех этих пойманных дураков. А потом погнали «мирных митингующих» второй раз. Уже начали выписывать им… более доходчиво. Тоже дошли до «Днепра», и нас остановили. Тут они начали шины подвозить, жечь их. В одном месте подожгли так, что на нас дым лег. Мы отошли дальше.

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— То есть между первым и вторым наступлением «родился» депутат Верховной Рады Гаврилюк?

— Я часто говорю своим: 22 января на участке, где стоял харьковский «Беркут», в публичное пространство зашли два будущих депутата Верховной Рады. Интересный момент: в этот день и Надя Савченко там же, у гостиницы «Днепр», попала на видео. Это ж для них шоу было такое: в ментов бутылки покадить… А как начали выдавать им хороших, так Надя прижалась к стенке. «Беркут» же не трогает женщин. Пробежали мимо нее. А Надя попала в кадр.

Гаврилюка подобрали вэвэшники. Он на морозе валялся пьяным и обмоченным. От него воняло. И главное, отступающие побратимы пролили на него горючую смесь. Его раздели, потому что в любой момент могло прилететь что-нибудь — и он бы воспламенился.

— На видео вы вручаете голому казаку отобранный у него ледоруб?

— Да. Это и послужило поводом к уголовному преследованию.

— Как и когда вас вычислили? У вас же лицо было закрыто капюшоном.

— Идентифицировали по видео. В капюшоне я был, потому что 19 января коктейлем прилетело, сожгло брови. Лицо было обожжено. Но капюшон не помешал опознать меня.

Майор Дмитрий Собына (справа).

В 2015 году нас вызвали в Генпрокуратуру, человек шесть-восемь. Нас туда периодически тягали. И вот там мне сообщили: «Мыхайло обижен, что ты его сделал депутатом…» А толку отпираться, если люди показали, стрелочками на бумаге отмечены, кто и где?

— А какой был криминал в том, что вы вручили Гаврилюку ледоруб?

— Прокуратура предъявила мне превышение служебных полномочий. Я встречался с адвокатами, листал Уголовный кодекс… Эта статья подразумевает только физическое насилие. А с моей стороны никакого физического насилия не было. Но прокурорские сказали: «Ну, ты понимаешь: ты мент, «Беркут», и виноват даже в том, что не там стоял? А он депутат. Начнет депутатские запросы слать. Короче, ты виновен». Мне так и сказали: «Как ты ни доказывай, у народного депутата больше прав, чем у народа».

— Во что всё вылилось?

— Прокурор у меня был… нехороший человек. А следователь был нормальный. Он занимался также и расследованием убийства сотрудников милиции на майдане. Следователь сказал: «Ну, ты понимаешь: закон-то законом, но мы ничего сделать не можем. Гаврилюк требует твоей крови — и всё тут. Попробуй с ним поговорить. Договорись, пусть он скажет, что претензий к тебе не имеет. Тогда и мы к тебе претензий не имеем». Мой адвокат связался с адвокатами Гаврилюка. Тот сказал: цена вопроса десять тысяч долларов за моральный вред. А то, что правоохранители спасли Гаврилюка от примерзания цюцюрк, никого не интересовало.

— Вы готовы были откупиться от героя майдана?

— Я объяснил, что моей зарплаты мне хватает только, чтоб семью прокормить. А те мифические баксы, которые, якобы, «Беркут» получал на майдане… Так я потратил их все! Продавать родительскую квартиру, чтоб моя семья жила на улице, — я не собирался. После этого мне сообщили: «Раз денег нет, то Мыхайло сказал, что это ты всё организовал. Ты там был главный, потому что ты офицер, «Беркут»…»

Санкция предусматривает от 5 до 8 лет. Поэтому доказать свою невиновность у меня возможности вообще никакой не было. Хотя адвокаты, сотрудники милиции, следователи, с которыми я общался, — все в один голос утверждали, что здесь нет состава преступления. Есть только какой-то человеческий, моральный фактор.

Гаврилюка просто завели в автобус. Никто не стремился его унизить. Поскольку он был пьяный, быковал, его пытались вразумить.

— А прокуратура настроена была доводить дело до суда?

— Мне в прокуратуре предлагали: давай ты напишешь, кто из ваших ребят, где, как и что делал, — и всё, будешь нормально себя чувствовать, условный дадим… Я говорю: «Та я имел в виду… Мне потом с этим жить». Поэтому решил больше не общаться с прокурорскими, не ожидать самого справедливого суда в мире. Понял, что надо держаться от них подальше.

— Вы в розыске?

— Да.

— А что было с остальными вашими коллегами, попавшими на скандальное видео?

— У Гаврилюка ничего не шевельнулось по отношению к тем людям, которым он ломал жизнь. Не только ко мне. К тем винницким вэвэшникам, которые его спасли. Этим пацанам дали же по два года условно. Они перед ним извинились, раскаялись. Зачем надо было ломать жизнь людям? Он уже депутатом был, мог всё это остановить…

В маске на переднем плане – Гаврилюк, атакующий сотрудников МВД.

Тут еще такой момент. Когда в Харькове протестующие взяли обладминистрацию (6 апреля 2014 года), Аваков дал приказ штурмовать. Мы отказались зачищать ХОГА. И он отправил туда винницкое спецподразделение внутренних войск «Ягуар». После того, как они вошли в ХОГА и повязали более шестидесяти харьковчан, мы спрашивали: «Зачем вы такой фигней страдаете? Зачем пацанов паковали? Приехали из своей Винницы… Мы что тут, сами не разберемся, без вас?» «Ягуаровцы» и рассказали эту историю: нескольких их товарищей закрыли за казака Гаврилюка. И Аваков им пообещал, что отпустит коллег, если они зачистят ХОГА. Они поехали зачищать, чтоб своих вытянуть.

— Выходит, героический казак Гаврилюк стал резиновым изделием многократного использования. Сначала пропагандоны использовали образ героя майдана, не сломленного «палачами» из «Беркута». Потом Аваков использовал дело «о раздевании казака» для успешной расправы над харьковскими протестующими. В парламенте использовали Гаврилюка как болванчика-кнопкодава…

— Какие времена, такой и герой. Революционная волна подняла всякое дерьмо и грязь на поверхность, выплеснула на улицы Киева. Всем хочется верить, что на этой грязи взойдут когда-то благородные ростки. Но пока мы видим только, как эта сволочь из грязи поднялась в князи. Гаврилюк хвастается, что ездит на отдых «в Дыбаи» (так он называет Дубаи). Обзавелся хорошим авто. Строит за сотни тысяч трехэтажный дом в Карпатах у водопада (даже на депутатскую зарплату такой не построить). А с меня этот жлоб требовал 10 тысяч, пытался мою семью выгнать на улицу.

Это человек, который даже в слове из трех букв делает три ошибки. Я видел показания потерпевшего Гаврилюка, написанные его рукой, в моем уголовном деле. У моей бабки курица лапой лучше писала.

Казак Гаврилюк — чистый подлец. Он бросил жену, которая возилась с ним, когда он был голодранцем и огороды копал. Женился на молодой, которая с ним ездит по курортам. Вот так он и Украину бросит и предаст, ради бабок и сладкой жизни. Это продажная тварь. Как можно верить таким? Верить нужно сотрудникам спецподразделения «Беркут», которые могут спасти Украину от таких героев.

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