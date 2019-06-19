Голландия выгораживает Украину: За сбитый «Боинг» объявят в розыск Стрелкова

19.06.2019, Утрехт, Владимир Гладков

Несколько лидеров ополчения Донбасса 2014 года будут поданы в международный розыск Нидерландами в рамках расследования по делу сбитого малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, голландская сторона проигнорировала обнародованные ранее факты Минобороны РФ, которое провело расследование и выяснило, что «Боинг» мог быть сбит украинской ракетой, запущенной с установки, приписанной к воинской части во Львовской области, которая была задействована в 2014 году в т.н. АТО.

Нидерланды настаивают, что ракета была запущена из установки, доставленной с территории России.

«Мы готовы начать уголовный процесс. Есть четыре лица, которых мы определили виновными в транспортировке «Бук Теллер» на восток Украины. Рейс MH17 был сбит ракетой комплекса «Бук» серии 9М-38. Это было совершено с ракетной установки «Бук Теллер» вблизи посёлка Первомайское. «Бук» поступил с территории РФ и после преступления был возвращён», – отметил сказал прокурор.

Четыре обозначенных лица будут поданы в международный розыск, слушанье же по делу планируется 9 марта 2020 года.

«Мы обозначим четырёх подозреваемых в национальном и международном списке разыскиваемых людей. Среди этих людей Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Игорь Гиркин, также известный как Стрелков, родился 17 декабря 1970 года, является бывшим полковником КГБ. Сергей Николаевич Дубинский также известный как Хмурый, родился 09.08.1962 года, сотрудник ГРУ. Подозреваемый Олег Юлдашевич Пулатов, также известный как Гюрза, рождён 24 июля 1966 года, является сотрудником и служащим группы спецназа ГРУ. В прошлом все они проходили службу в Вооружённых силах России. Леонид Владимирович Харченко, также известный как Крот – единственный подозреваемый человек с Украины. Дата рождения 10 января 1972 года, не служил в армии, но был назначен командиром сепаратистских сил.

В то время, когда произошла катастрофа со сбитием рейса, на востоке Украины происходили жестокие бои. Хотя временно оккупированные территории Луганской и Донецкой области не являются независимыми государствами, они имели своих и имеют своих назначенных руководителей, премьер-министров и так далее.

В рамках этого Гиркин получил наивысшее звание министра обороны самопровозглашённой Донецкой республики. Именно в то время произошло сбитие рейса MH17. Будучи наивысшим офицером по должности и министром обороны, он находился в непосредственном контакте с руководством РФ.

Сергей Дубинский был главой Службы разведки в Донецке, ДНР, он также имел связи с Россией. Олег Пулатов был заместителем главы Службы разведки, и он был заместителем Дубинского. Подозреваемый Харченко был под непосредственным руководством Дубинского и был командиром подразделения.

От министра обороны до командира группы сепаратистов они создали между собой целую цепочку, непосредственно подчинённую Москве. Именно таким образом, через инструкции из Москвы, могла происходить транспортировка «Бук Теллер» на территорию Украины с известными тяжёлыми последствиями.

Мы заявляем, что намерены начать судебное слушанье уголовного дела против обозначенных лиц 9 марта 2020 года», – подчеркнул Вестербрек.

Российский военкор Александр Коц считает голландскую версию неправдоподобной, поскольку, по его словам, командиры ополчения ДНР в 2014 году часто конфликтовали между собой и действовали несогласованно.

«Повесили организацию атаки на Боинг (ну то есть кто-то ведь всерьез считает, что «сепары» сбили его специально) на Гиркина, Безлера, Ходаковского и Дубинского. Чтобы понимать абсурдность такого состава «комитета заговорщиков», надо конечно немного представлять уровень, как бы помягче выразиться, взаимопонимания между этими людьми в те дни. Там бы к консенсусу по совместной обороне прийти, не до планирования авиакатастроф», – рассуждает Коц.