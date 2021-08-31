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31.08.2021 15:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Дзен, Крым, Политика, США, Украина
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Голобуцкий: «Янки с нас пример взяли, когда бежали из Афганистана»

Новости УкраиныСобытия в Афганистане показали, что американцы воюют так же бестолково, как и украинцы, которые...

События в Афганистане показали, что американцы воюют так же бестолково, как и украинцы, которые в 2014 году аналогично бежали из Крыма, бросив там свою технику и оружие.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший боевик «Евромайдана», участник штурма правительственного квартала в 2014 году Владимир Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бл*ть, бросили всё оружие в Крыму, без попытки не только его применить, даже вывезти. Мамчур только совецкий флаг с собой взял, и сейчас обсирают США, что они всю технику в Афгане оставили. У нас вообще за это Мамчур героя получил и депутатское место. Небось янки с нас пример взяли, а вы хлопали и плакали от радости. Так что лучше не п**дите, смешно», – написал Голобуцкий.

Он также вспомнил о поражениях ВСУ в Донбассе.

«Почему без боя Крым потеряли, почему Стрелкову с 50 боевиками Донецк сдали, почему в беднейшей стране Европы есть миллиардеры – бывшие госслужащие или просто очень тесно связные с политикой», – добавил радикал.

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