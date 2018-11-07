Голодных и нищих украинцев легче натравливать на русских

08.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Отказ Украины от участия в Таможенном союзе в пользу соглашения об ассоциации с Евросоюзом привел лишь к обнищанию и безработице среди украинских граждан. Такая ситуация выгодна американцам – голодное и злое население легче натравливать на русских Донбасса, отвлекая на конфликт силы России.

Таким мнением в эфире ток-шоу «60 минут» поделился российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то в районе 2014 года там был серьёзный спор между европейским и американским подходом.

Европейцы говорили: «Давайте мы будем вовлекать Украину и сделаем из нее витрину для России «Как хорошо дружить с Западом», чтобы россияне поверили и пошли туда».

Пришли американцы и сказали: «Вы, европейцы, готовы платить? У вас деньги есть на то, чтобы за нее платить?», им ответили, что «денег нет». В ответ американцы сказали: «Вы готовы взять ответственность на себя за правительство там, чтобы оно правильные вещи делало?», европейцы сказали: «нет». Американцы: «У вас вообще есть кто-то один, кто был главный?». Им ответили: «Ну, у нас там Европейский Союз…», – рассказал Марков.

Он напомнил, как представитель Госдепа Виктория Нуланд звонила американскому послу в Киев во время госпереворота на Украине и заявила о том, что он должен послать всех европейцев.

«Будет другая концепция. Будет не Украина как витрина, а Украина как черная дыра, как антироссия. Вот этот проект и реализуется.

Что для этого нужно сделать, чтобы была антироссия? Уничтожить Православие, вот они и уничтожают. Русский язык уничтожить.

Вы думаете, что кто-то там волнуется о развитии экономики? Нет, я вам открою тайну про вашу страну. Для того, чтобы молодых людей легче забирать в солдаты и посылать убивать своих сограждан, главное – чтобы они были безработные и нищие. Поняли? Вас по плану хотят сделать безработными и нищими! Отройте глаза!» – подчеркнул Марков.