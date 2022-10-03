«Голоса десятков тысяч важнее парламентских пиджаков»: Кишинев поднялся против режима Санду

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В Молдове продолжается кампания массовых уличных протестов против режима Майи Санду, которые начались две недели назад по инициативе беглого политика и бизнесмена, бывшего мэра города Оргеев Илана Шора и его партии.

На прошлой неделе Шор выступил с новой серией разоблачений в адрес «барсетки» правящей партии «Действие и солидарность», вице-премьера и министра экономики Молдовы Андрея Спыну.

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В частности, он представил доказательства о 15 миллионах долларов, спрятанных Спыну в одном из банков Гонконга. В то же время, был продлен арест в СИЗО вице-председателю партии «Шор» Марине Таубер.

В воскресный день 2 октября, на который был назначен массовый митинг на площади перед президентским дворцом и парламентом, полиция, по утверждению организаторов протеста, воспрепятствовала тысячам людей добраться в центр Кишинёва. Автобусы и микроавтобусы, перевозящие протестующих, были остановлены при выезде из городов Бельцы и Флорешты на севере Молдовы.

По сведениям организаторов, полиция под различными предлогами остановили и вернула 34 больших автобуса и 112 микроавтобусов.

Данные о числе участников митинга разнились: организаторы заявили о 50 тысячах участников. Депутат от партии «Шор» Валерий Клименко озвучил более скромную цифру: 37 тысяч. По данным полиции, в мероприятии приняли участие всего 6500 участников (похоже, у них одна и та же заготовленная цифра на все мероприятия).

Ворота президентского дворца были закрыты, в результате чего провести протест на ступеньках перед входом в президентский дворец не получилось. Вместо этого участники вывесили на забор баннер с высказыванием Санду в ходе её президентской кампании 2020 года:

«Мы уберём забор. Руководители не должны прятаться за двухметровым забором из-за того, что они боятся народа».

Важно отметить, что среди участников мероприятия было немало новых лиц, в частности, тех, кто в прежние времена был близок к Игорю Додону и Партии социалистов, в частности, поэт Павел Дуганов и стендап-комик, ведущий юмористической программы «Соседи» на одном из молдавских телеканалов Дмитрий Буймистру.

«Меня удивил тот факт, что на протесте были лишь представители партии Шор. А где социалисты, за которых я голосовал и поддерживаю, демократы, коммунисты и другие партии? Им нужно, не взирая на свои политические программы, объединиться. Потому что люди выбирали их, надеялись на них, и хотят, чтобы они отстаивали не свои интересы, а нашу страну, нашу жизнь. Как можно стоять в стороне, когда у нашей страны отбирают самостоятельность и делают ее полигоном для испытаний Гарвардских дипломов, полученных людьми с пониженной государственной ответственностью?», – написал Дмитрий Буймистру в своём телеграм-канале.

По словам Буймистру, «гораздо важнее голоса тысячи, десятков тысяч людей на площади, а не 101 человека в пиджаках». 101 – количество депутатов в молдавском парламенте.

С призывом к другим партиям присоединиться к протестам обратился один из лидеров протестного движения, нынешний мэр города Оргеев Дину Цуркану:

«Это протесты не партии «Шор». Это протест народа против произвола властей», – говорит он.

В завершение мероприятия участники запустили в небо картонную фигуру спикера молдавского парламента Игоря Гросу, отметившегося в последние дни целым рядом скандальных заявлений, в том числе откровенно русофобского характера.

Фигуру Гросу подняли в воздух и унесли гелевые шары жёлтого цвета (электоральный цвет Майи Санду и партии «Действие и солидарность»).

Лидеры партии «Шор» проанонсировали новую акцию протеста в следующее воскресенье, 9 октября.

«Протестное движение в Молдове будет нарастать, и при этом его организаторы всё дальше и дальше будут играть весьма опосредованную роль», – высказал уверенность молдавский журналист Николай Костыркин в интервью агентству «Спутник – Молдова».

По его словам, у каждого из жителей страны возникнет желание выйти на улицы, когда они увидят коммунальные платёжки за октябрь или ноябрь. Большинство людей захотят открыто выразить своё недовольство».