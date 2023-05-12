«Голова забинтована, рука – вытаскивали из-под завалов»: Депутат Госдумы ранен в Луганске

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По уточненной информации, сегодняшний удар по Луганску был нанесен не новыми дальнобойными британскими ракетами, как предполагалось изначально, а украинским комплексом «Гром», которым ранее ВСУ уже пытались бить по району Феодосии.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Этот вопрос контролирую лично. Также в результате прилетов пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов», – сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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В СЦКК уточнили, что разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам».

В Луганске сегодня отмечали День ЛНР, были гости из Москвы, в частности, один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак. Он не пострадал, но сообщается о ранении депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

«Когда позвонила Виктору Петровичу Водолацкому, он уже возвращался с места прилета. Так случилось, что он оказался там первым. А когда увидела его – ба! Голова забинтована, рука – оказывается, вытаскивали человека из-под завалов», – сообщила его коллега Анна Кузнецова.

Перед ракетным ударом в Луганске также упал ADM-160B MALD – американский одноразовый дрон, используемый в качестве летающей мишени в учебном процессе или в качестве ложной цели в боевом применении, для сопровождения авиационных/ракетных ударов.