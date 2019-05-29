Головнокомандувач Зеленский насмешил представителя ЛНР

29.05.2019

На позициях ВСУ, которые недавно посетил президент Украины Владимир Зеленский, настоящих боевых действий или обстрелов не было уже несколько месяцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь есть определённое лукавство, это конкретно актёрский хайп – поехать, отработать, набрать баллов. Только не для Донбасса. Даже не для того Донбасса, который подконтролен Киеву.

Во-первых, он находился на территории, которую контролирует 25 воздушно-десантная бригада, это её зона ответственности, и даже по данным ОБСЕ, последний обстрел там был 22 марта. После этого ни одного боеприпаса в ту сторону не прилетало. Поэтому такая себе передовая, условная.

Во-вторых, это именно та территория, где с 2016 года Украина уже должна была отвести войска. И каждые семь дней туда почему-то что-то прилетало, и ОБСЕ не могло объяснить, с какой стороны прилетало – из одной украинской части в другую прилетает, ОБСЕ фиксирует и говорит, что опять нужно ждать семь дней», – сказал он.

В свою очередь, экс-депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров отметил, что Владимир Зеленский сейчас пытается копировать первые шаги своего предшественника, но получается у него не очень хорошо.

«Мы сегодня видим продолжение, наследие господина Порошенко. Абсолютно всё, что сейчас делает Зеленский – это обезьянничает и копирует те шаги, которые на первом этапе своего президентства делал Порошенко. Но в отличие от Зеленского, он ещё закидывал одну за одной всякие инициативы в Раду, которые более или менее можно было воплотить в законы. А Зеленский пока что только сплясал на КВН и вот теперь появился в войсках», – добавил экс-нардеп.