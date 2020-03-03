«Головорез и бандит». Появились подробности о задержанном в Греции экс-командире «Айдара»

03.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Задержанный Интерполом экс-депутат Верховной рады и бывший глава карательного батальона «Айдар» Сергей Мельничук «прославился» в Донбассе покровительством банд, тайными тюрьмами, пытками и похищениями людей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Греции был задержан откровенный бандит, человек-головорез, на счету которого десятки жизней, это Сергей Мельничук. Этот головорез прославился в Донбассе тем, что он содержал тайные тюрьмы, где насиловали, убивали, где пытали людей, запытывали до смерти. Это десятки людей, среди них мои знакомые, близкие знакомые, которые проходили через весь этот ад.

И этот человек, после того, что он сделал, имеет совесть ещё ехать куда-то в цивилизованные страны и потом возмущаться: как это так, мы же сдерживали! Что вы сдерживали? Это человек, под «крышей» которого работало огромное количество откровенных банд, которые «отжимали» машины, грабили дома, вылавливали людей и их продавали. Если не приносили деньги, они возвращали по частям разделанного», – рассказал представитель ЛНР.

«Это – человек, который не имеет права жить, не то что куда-то ездить и где-то говорить о каких-то цивилизованных правилах и о соблюдении его прав. У извергов прав нет. Поэтому я очень надеюсь, что Греция проявит свою принципиальность, и он попадёт в руки российского правосудия», – добавил Мирошник.