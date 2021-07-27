Голубой врунишка: слова Зеленского о строительстве корвета в Турции ничем не подтверждаются

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Информация о строительстве на турецкой верфи корвета для ВМС Украины все больше обрастает скандалами. Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о начале строительства корабля, консул этой страны в Стамбуле Александр Гаман накануне сообщил лишь о начале подготовительных работ для этого.

По мнению украинского военного эксперта Тараса Чмута, речь о строительстве и правда пока не идет. Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Скрыпин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент сказал, что корвет заложили, но ему мало кто верит, потому что во всех странах такое событие, тем более в Украине – это огромный праздник, куда каждый чиновник пытается приткнуться, чтобы где-то возле ленточки постоять и доску прикрутить. Поэтому когда президент сказал, что у нас что-то заложили, у нас никто в это не поверил, потому что нет фото, видео, а где же это? Начали уточнять и генконсул сказал, что [корвет не заложен]… Неизвестно, сколько он стоит, когда он должен быть, сколько их должно быть, какие его характеристики. Мы не знаем», – заявил Чмут.

Ранее он раскритиковал обещания украинской власти о строительстве совместно с Турцией военных кораблей, подчеркнув, что даже если они поступят в ВМСУ, боеспособность его страны не усилится.