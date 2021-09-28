Гончаренко обратился к Скабеевой, отметившись русофобской выходкой в ПАСЕ

28.09.2021 15:05 (Мск), Киев, Константин Серпилин

Новости Украины

Скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявился в ПАСЕ в футболке с надписью на английском «Меньше российского газа».

Соответствующую фотографию он опубликовал в своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, обращаясь к российской телеведущей Ольге Скабеевой, Гончаренко похвастался, что пришёл в Ассамблею.

«Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие», – написал политик.

Чуть позже он пояснил, что эти «многие» – глава польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик и глава литовской делегации Эмануэлис Зингерис, которые сфтографировались с такими же футболками в руках.

«Напомню, вчера депутаты ПАСЕ поддержали мое заявление о необходимости уменьшения зависимости Европы от российского газа как угрозы для окружающей среды планеты и будущего Европы. Декларацию подписали более 20 депутатов делегаций ПАСЕ из Польши, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Украины. Теперь мы передали ее в секретариат Ассамблеи», – заявил Гончаренко.

Вдохновлённый «перемогой», одиозный депутат пошёл дальше. Он заявил об «опасности» российского газа, связав рост цен на голубое топливо в Европе с «агрессией Москвы».

«Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1000 кубометров. Ну что, запускаем «Северный поток-2»? С Россией же можно вести «business as usual», – написал Гончаренко в соцсети.

Более того, он начал раздавать делегатам и гостям в ПАСЕ листовки на английском языке, объясняющие «опасность» российского газа для экологии и будущего Европы.

В листовках сказано, что метан опасен из-за изменения климата (правда, почему российский метан опаснее любого другого, так и осталось непонятным).

Также упоминалось об «агрессии» России против Украины и потенциальной зависимости Европы от российского газа.

«Поэтому, мы призываем Европу отказаться от запуска «Северного потока-2» и уменьшать зависимость от российского газа», – резюмировал Гончаренко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», председатель ПАСЕ выгнал Гончаренко из сессионного зала из-за непристойного поведения.