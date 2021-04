Гончаренко решил отомстить ПАСЕ флудом

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы повлиять на работу ПАСЕ и принятые организацией решения, нужно проявить солидарность и заспамить официальную страницу ассамблеи однотипными требованиями.

С таким призывом обратился к депутат Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, Гончаренко после тог, как вчера сообщил о том, что его за неадекватное поведение лишили в Ассамблее голоса на три месяца, обратился к подписчикам с просьбой о помощи.

Он призвал «проявить солидарность и напомнить Европе, что в Украине идет война, а Путин – убийца», заспамив комментарии под постами на странице ПАСЕ в Facebook. Также Гончаренко опубликовал текст и тэги, которыми предполагается засорять страницу в соцсети:

«How much does “Europe’s conscience” cost? Do not you see the war against Ukraine anymore? Do not you see the occupation of Crimea? Do not you see that Putin is a killer? Do not be afraid of the truth. Do not be afraid to listen to Goncharenko.

Сколько стоит «совесть Европы»? Вы больше не видите войны с Украиной? Вы не видите оккупацию Крыма? Разве вы не видите, что Путин убийца? Не бойтесь правды. Не бойтесь слушать Гончаренко».

«Не нужно бояться говорить правду! Слава Украине!» – призвал депутат.

«Некоторые коллеги из ПАСЕ звонят и говорят, что не видели такой сплоченности никогда! На странице ПАСЕ уже более 2000 комментариев, но это еще не конец. Нас должны услышать!» – подбадривал Гончаренко подписчиков и сочувствующих.

Позже он опубликовал скриншоты с флудом, который устроили отозвавшиеся на призыв.

«После нескольких тысяч ваших комментариев под постами на официальной странице ПАСЕ, руководство Ассамблеи планирует собрать совещание и обсудить, что с этим делать и как реагировать.

Некоторые члены комитета, которые голосовали за то, чтобы лишить меня права слова, уже сожалеют об этом решении и о том шквале критики и негатива, который они получили в ответ», – написал счастливый Гончаренко и добавил, что «это невероятно».

Дальнейшим шагом Гончаренко призвал подготовку «медиакампании в европейских СМИ, где расскажем о тех, кто был причастен к лоббированию российских интересов и лишению меня слова».

«Надеюсь, что к этой кампании присоединится и украинское Министерство иностранных дел. Мы должны действовать сообща!» – добавил депутат.