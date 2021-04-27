«Гопника поставили в угол». ПАСЕ жестко наказала одиозного украинского депутата

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутата «Европейской солидарности» и члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, известного своим неадекватным поведением, лишили в ассамблее голоса на три месяца.

Об этом сообщил сам Гончаренко у себя в Telegram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии. Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Дамса из-за украинского флага и вопросов Меркель перенесли на начало июня», – жаловался депутат у себя в Telegram.

Напомним, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс выгнал Гончаренко из сессионного зала после того, как тот пристал к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с требованиями назвать президента России Владимира Путина «убийцей», после чего размахивал якобы простреленным на Донбассе флагом и кричал даже после отключения микрофона.

«Это демонстрирует, что многие европейцы хотели бы закрыть глаза и увидеть, что войны нет», – возмущался Гончаренко на брифинге в Верховной раде.

При этом депутат упрямо утверждает, что ничего в ассамблее он не нарушал.

«Так мы и будем делать, я хочу поблагодарить участников делегации, потому что сегодня против меня начато целое регламентное производство о нарушении правил ассамблеи. Хотя ни одного правила я не нарушил, что они сами в кулуарах признают, но очень хочется закрыть рот тем, кто слишком активно напоминает о войне и о том, что делает Россия», – добавил Гончаренко.

Вице-спикер Госдумы РФ и зампредседателя ПАСЕ Петр Толстой считает, что Гончаренко получил по заслугам.

«Что ж, вполне справедливо. Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением. Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства – недопустимо», – написал Толстой в своем телеграм-канале.