Гончаренко в Мюнхене потребовал от США вернуть Украине ядерное оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Мюнхенской конференции по безопасности скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал от американцев вернуть Украине ядерное оружие, и тогда Киев с Европой разберутся с Россией и без США.

Гончаренко прицепился к сенатору-республиканцу от штата Огайо Джеймсу Вэнсу, который указал перед этим, что Европе пора самой обеспечивать свою безопасность, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Путин сказал, что поддерживает Байдена – не надо обращать на это внимание, он всегда врёт. Второе, вы говорили, что нужно больше проявлять внимания Азии, но не забывайте, что ваш штат Огайо экспортирует продукцию на 11 миллиардов долларов. Что будет с рабочими местами, если нарушится эта торговля? Украина ранее имела ядерное оружие, но под давлением США от него отказалась. Если вы не хотите поддерживать Европу, помогите нам снова стать ядерным государством, а мы там уже разберёмся с Европой», – истерил из зала клоун от партии Петра Порошенко.

Американский сенатор, минуя озвученные украинским депутатом частности, спокойно в целом объяснил присутствующим своё видение позиции США.

«Я никогда не говорил, что Путин хороший, добрый человек. Я просто хочу сказать всем, что у него есть определённые интересы, и США нужно реагировать на эти интересы. Мы не должны с ними соглашаться, мы должны им противостоять и будем это делать. Но если он плохой, это не означает, что мы не должны заниматься базовой дипломатией для продвижения американских интересов. В мире много плохих людей», – сказал Вэнсу.

Он добавил, что США физически не тянет поддерживать сразу все конфликты в мире.

«Всё время звучит мысль о том, что Америка как сверхдержава может решить все проблемы одновременно. Но мы живём в эпоху дефицита производства вооружений, дефицита поддержки военных усилий. В этом мире дефицита мы не можем поддерживать Украину, Ближний Восток и страны Азии одновременно просто с математической точки зрения, в смысле производства вооружений, цифры не сходятся», – объяснил сенатор.

Комментировать воинственные глупости Гончаренко о ядерном оружии сенатор не счёл нужным.