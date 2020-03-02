Гончарук останется дальше курировать грабеж страны – эксперт

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук никуда не уйдёт со своего поста, пока не завершит или не сделает бесповоротной продажу украинской земли и стратегических предприятий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцам глубоко наплевать, кто будет премьер-министром, потому что мы уже понимаем, что независимо от того, кто будет премьер, политика этого социального геноцида, который проводит власть, продолжая политику Порошенко, не изменится, и координируется она лично президентом Зеленским. Премьер Гончарук 99,9 процентов остаётся на своей должности по той причине, что он не закончил те задачи, которые ему поставил Зеленский, а в свою очередь Зеленский взял [обязательства] перед Соросом и Ротшильдами.

То есть ключевые задачи, которые должен завершить Гончарук или сделать так, чтобы нельзя было уже отменить эти тенденции – это продажа земли и продажа стратегических предприятий. И пока этот вопрос не будет завершён, Гончарук, как человек, связанный Абрамавичусом, который в свою очередь связан с Ротшильдами, пока он не завершит эти задачи, никто Гончарука убирать не будет», – заявил эксперт.

«Все эти разговоры про Тигипко, про Хорошковского, все эти вбросы – мы уже докатились до того, что у нас информпространство просто превратилось в помойку, а люди перестали даже в малейшем приближении анализировать. Как только прозвучала фамилия Тигипко, люди более или менее понимающие знали, что его не назначат только по той причине, что он попадает под закон о люстрации, как и Хорошковский.

Мало того, СМИ, связанные с Соросом, сделали ещё порцию вброса о том, что Гончарук пишет якобы заявление об отставке, что так же было смешно, учитывая источник выхода информации. Поэтому у Гончарука всё в порядке, он будет оставаться на своей должности и продолжать курировать процесс грабежа страны и дальше», – добавил Корнейчук.