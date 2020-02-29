Обиженный Гончарук рвется в отставку

29.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киевские СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук снова просится в отставку.

Так, интернет-еженедельник «Зеркало недели» пишет, что Гончарук был вызван сегодня к президенту Зеленскому, который поинтересовался решением Кабмина о смене глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам источника издания, Зеленский сообщил, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями.

В ответ Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия – мол, «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».

«Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел? [в отставку]», – якобы заявил Гончарук.

В то же время киевский журнал «Новое время» утверждает, что Гончарук подал заявление об отставке, но называет иные причины.

«Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур. Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра», – утверждает «НВ.

Источники издания говорят, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента, а заменить нынешнего премьера в качестве исполняющего обязанности может недавно ставший вице-премьером Денис Шмыгаль.

«В подтверждение намерений президента провести замены на высшем уровне Кабмина, НВ из несвязанных источников получил копию документа, который президент направил главе парламента Дмитрию Разумкову. В нем глава государства требует созвать внеочередное заседание Рады в 16.00 в среду 4 марта. Последним из пяти пунктов повестки Зеленский предлагает парламенту рассмотреть вопрос о Кабинете министров», – пишет «НВ».

Напомним, что не так давно Гончарук уже подавал заявление об отставке, когда в сеть слили запись его разговора с представителями экономического блока правительства. В ходе этой беседы ее участники обсуждали схему выгодного для себя донесения до президента информации о ситуации на финансовом рынке. Кроме того, Гончарук нелицеприятно отзывался об умственных способностях Зеленского, а себя называл неразбирающимся в экономике.

Впрочем, тогда Зеленский не стал принимать отставку Гончарука, мотивируя этот тем, что тот еще якобы не рассчитался с кредитом доверия, доставшимся ему от общества.

О каком кредите доверия идет речь, сказать сложно, поскольку социологи зафиксировали стремительный обвал уровня доверия к новым парламенту и правительству.