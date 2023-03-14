Гонения на церковь обернутся религиозной войной на Украине – киевский профессор

Нынешние гонения на каноническую церковь на Украине обернутся гражданской и религиозной войной.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Василенко, поводы, по которым киевский режим решил выселить УПЦ из Киево-Печерской лавры, надуманны.

«Я прекрасно понимаю, что если кто-то из церкви, неважно какого патриархата, сочувствует врагу или помогает врагу, то это – дело СБУ, им заниматься, и ни в коем случае не дело государства. Прямой конфликт с церковью рано или поздно приводит к религиозной войне, это исторический факт», – сказал профессор.

«Мы упорно провоцируем социальный конфликт внутри самого общества. Чем это закончится? Есть разные слова, я как филолог могу подобрать, но могу сказать, что это закончится социальным конфликтом, отчайдухи кричат о гражданской войне и прочее-прочее, но все это накладывается одно на другое…

Нельзя изгонять священников из храмов. Нельзя их изгонять под любым поводом. Тем более, что поводы-то, будем говорить мягко, надуманны», – заявил Василенко.