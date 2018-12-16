Гонения СБУ превратили наместника Киево-Печерской лавры в гонимого мученика

16.12.2018, Киев, Игорь Петров

На фоне давления на УПЦ со стороны государства и спецслужб даже ее иерархи с сомнительной репутацией начинают выглядеть достойно.

Об этом в эфире канала “Первый казацкий” заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт в качестве примера назвал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

«Получается парадоксальная ситуация: те люди, которые ни разу не был моральными авторитетами, тот же Павел Лебедь, который неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с его образом жизни и далек от аскетизма, уже превращается из сибарита в рясе в гонимого мученика. Мы видим, что те, кто вчера его заслуженно порицали за непотребный образ жизни, сегодня его защищают, потому что эти преследования и абсурдные обвинения вызывают адекватную оценку общества. И эта оценка, даже у священника с сомнительной репутацией, оказывается даже выше, чем у спецслужб, которые занимаются репрессивными мерами», – сказал Белашко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в СБУ обвинили наместника Киево-Печерской лавры в подготовке «беспорядков»