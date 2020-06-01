01.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Молдова, Политика, Россия, Финансы
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Гонорар Додона за посещение парада в Москве составит 200 миллионов – политолог


Президент Молдовы Игорь Додон продемонстрировал сверхцинизм, заявив, что поедет на Парад Победы в Москву, чтобы поговорить о кредите.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Додон на своём любимом телеканале «НТВ-Молдова», где он очень любит долго, часами выступать, заявил, что собирается в Москву на парад 24 июня, собственно, для того, чтобы была возможность встретиться и поднять вновь вопрос о предоставлении Молдавии кредита 200 миллионов долларов, который уже был выделен, и деньги уже почти что задвигались, но Конституционный суд заблокировал.

Вместо этого Молдавии выдали кредит вроде в МВФ, могу ошибиться, но точно по протекции американского посла, там денег немного побольше, но это уже на борьбу с пандемией. А русских денег всё равно хотелось бы, но они заблокированы молдавским же Конституционным судом. Важно понимать, что мы им практически дали, а они не взяли, потому что Конституционный суд, а Додон опять хочет взять. И лучше способа, чтобы вернуться к этому разговору, посетив Парад Победы 24 июня, он не видит», – заявил Мартынов.

«Ну, молчал бы уж. Я понимаю, что такие планы, что политики – люди циничные и, наверное, всегда совмещают приятное с полезным и наоборот, но так чтобы открытым текстом на всю страну, и даже до нас долетело, до наших агентств, где это всё цитируется. Получается, что он к нам на парад едет, чтобы денег получить или это тонкий молдавский намёк, что его визит на Парад Победы стоит 200 миллионов долларов? Он с ума что ли сошёл? В общем, удивительно, но так», – возмутился эксперт.

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