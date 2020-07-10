10.07.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Россия, Связь
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Google, берегись: Создатель Telegram переходит на сторону России


В Госдуме планируется круглый стол с участием создателя «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, чтобы обсудить противостояние американским компаниям Google и Apple, взимающим 30%  налог с продаж приложений для мобильных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории РФ, мы рады этому, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы рады также, что представители компании принимают участие в дискуссиях и мероприятиях….

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Развитие области IT является одним из приоритетов для президента России, вы знаете, целый перечень поручений, который был совсем недавно подписан им, и, конечно, это одна из приоритетнейших отраслей. Когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем».

Так официальный представитель Кремля отреагировал на участие в проходивший в Татарстане дискуссии представителей IT-индустрии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Telegram Ильи Перекопского.

Последний, в частности, призвал Россию подключиться к борьбе против 30% налога, который взимают американские монополисты Google и Apple с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.


В конце июня «Роскомнадзоре» сообщил о прекращении блокировки мессенджера Telegram на территории России в связи с тем, что Павел Дуров высказал готовность совместно с российским государством «противодействовать терроризму и экстремизму».

Впрочем, блокировку вряд ли можно назвать успешной – команде Дурова удавалось обходить ограничительные меры, и сервис Telegram продолжал работу в России, наращивая популярность, несмотря на официальный запрет.

Перед разрешением конфликта стало известно, что Дуров потерпел неудачу с новым проектом блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) – в США у него, фактически, «отжали» бизнес.

Теперь опыт команды Telegram по обходу блокировок (или наоборот) может послужить уже интересам российского государства – например, и у Роскомнадзора, и у Дурова есть давний «зуб» на социальную сеть Facebook. Создатель Telegram указывал, что Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошенников, действующих от его имени. Дуров грозил подать в суд.

Однако это только частный случай – проблема гораздо шире. Как известно, американские социальные сети Facebook, Youtube и Twitter игнорируют положения о локализации баз данных в России.

На серверах этих популярных ресурсов, расположенных на территории США и их союзников, хранится и, следует полагать, тщательно обрабатывается громадный массив персональной информации, касающийся российских граждан.

За игнорирование требований в РФ уже заблокирован сервис LinkedIn. Twitter и Facebook вступили в оживлённую переписку с Роскомнадзором, демонстрируя «готовность обсуждать проблему».

Похоже, американцы сделали ставку на затягивание времени. Ведь на первом этапе им грозит наказание по административной статье, предусматривающее смехотворные для гигантов штрафы.

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